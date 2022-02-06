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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:19
Дорогая игрушка, которая защищает от конкретного типа боеприпасов. Стратегические объекты бьют иным боеприпасом. Просто на фронте защищать войска - магадорого и накрывается рашистским РСЗО .
Изралитяне уже потратили миллиарды долларов на эти ракеты. Которые управляемые и очень дорогие.
Если зеленые мечтали на шару те 2 ненужные батареи в США - то класс, почему нет. Покупать дорогую игрушки - не нужно.
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Hotab
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:24
Вкладчик1234 написав:
Помните, еще в сентябре издание Politico публиковало прогноз, что в Пентагоне скоро предоставят Украине два комплекса "Железный купол".
Тогда этого очень ждали в Офисе президента, заявляя, что получение противоракетной системы "Железный купол" - результат "договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Соединенные штаты"
А в итоге оказалось, что комплексы не нужны Украине.
Министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в Украине.
Резников заявил, что в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.
И добавил, что такая система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории нашей страны.
Ну що, синку?
Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны".
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Schmit
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Додано: Пон 07 лют, 2022 13:56
Schmit написав:
Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны".
Керманычи просто подыгрывают, и делают "хорошую мину при плохой игре", типа "не очень-то и хотелось"
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:04
Вкладчик1234 написав:
типа "не очень-то и хотелось"
Конечно за деньги не хотелось. Вкусивший шару платить не хочет.
Вкладчик1234 написав: Hotab написав:
Ватная папка, там все правильно сказано. Дорогая игрушка, которая защищает от конкретного типа боеприпасов. Стратегические объекты бьют иным боеприпасом. Просто на фронте защищать войска - магадорого и накрывается рашистским РСЗО .
Кастрюлеголовый сынок пригорел и оправдывается: "Не очень-то и хотелось", "оно нам не надо"
Рупор, нам надо все и нашару. Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.
Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".
Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры?? Что подарили твои работодатели?? Терроризм и взрывы ?
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Hotab
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Додано: Пон 07 лют, 2022 14:39
Hotab написав:
Рупор, нам надо все и нашару. Деньги есть куда и так пристроить
Кастрюля, совесть-то надо иметь? Хоть немного
"Железный купол" тебе нужен или нет?
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