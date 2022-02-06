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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7685768676877688 Додано: Пон 07 лют, 2022 13:19 Дорогая игрушка, которая защищает от конкретного типа боеприпасов. Стратегические объекты бьют иным боеприпасом. Просто на фронте защищать войска - магадорого и накрывается рашистским РСЗО .



Изралитяне уже потратили миллиарды долларов на эти ракеты. Которые управляемые и очень дорогие.



Если зеленые мечтали на шару те 2 ненужные батареи в США - то класс, почему нет. Покупать дорогую игрушки - не нужно. Hotab

Повідомлень: 7027 З нами з: 15.02.09 Подякував: 472 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 13:24 Вкладчик1234 написав: Помните, еще в сентябре издание Politico публиковало прогноз, что в Пентагоне скоро предоставят Украине два комплекса "Железный купол".



Тогда этого очень ждали в Офисе президента, заявляя, что получение противоракетной системы "Железный купол" - результат "договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Соединенные штаты"



А в итоге оказалось, что комплексы не нужны Украине.



Министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в Украине.



Резников заявил, что в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.



И добавил, что такая система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории нашей страны.

Ну що, синку? Ну що, синку?

Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны". Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны". Schmit

Повідомлень: 2723 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 13:56 Schmit написав: Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны". Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны".

Керманычи просто подыгрывают, и делают "хорошую мину при плохой игре", типа "не очень-то и хотелось" Керманычи просто подыгрывают, и делают "хорошую мину при плохой игре", типа "не очень-то и хотелось" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15951 З нами з: 18.04.15 Подякував: 9253 раз. Подякували: 4408 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 14:04 Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.



Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".



Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры?? Hotab

Повідомлень: 7027 З нами з: 15.02.09 Подякував: 472 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 15:06 На шару -- це стосується саме за гроші.

А в широкому розумінні оплати ніякої шари нема. Бо саме українці прямо ведуть війну з рашкою (світовим злом, анексувачем у 21 столітті). І платять життями, каліцтвами, втратою інвесторів в ринок, розходами на оборону; і т.д.



Не дали, так не дали. Саме цю зброю. Ну й що?

Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту.



Я розумію обурення по окремим деяким діям партнерів, а от несприймання їх взагалі - ?

Поясніть чому?

І які альтернативи. Особливо їх ціна. detroytred

Повідомлень: 25015 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 15:30 Hotab написав: Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.



Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".



Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры?? Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры??



а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?

"бери все что хочешь, но касса впереди" а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?"бери все что хочешь, но касса впереди" Alex2007 1

Повідомлень: 3261 З нами з: 11.10.16 Подякував: 1629 раз. Подякували: 1469 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 15:42 Alex2007 написав: Hotab написав: Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.



Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".



Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры?? Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры??



а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?

"бери все что хочешь, но касса впереди" а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?"бери все что хочешь, но касса впереди"



Вы же вроде на финансовом форуме. Эти ежегодные 200+млн долларов прописаны в оборонный бюджет США. Это деньги, выделенные налогоплательщиками США.

Комментировать, что мы отдаем жизнями взамен и боремся вместо них со злом , я думаю не стоит. Мы и так бы жизни эти отдавали. Рашисты так просто не оставят Украину. Это многовековой враг.



detroytred написав: Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту. Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту.

Где-то было в БиБиСи, что нашим это было интересно не взамен того всего, что приехало сейчас. А в дополнение. Может и правильно: игрушка невероятно дорогая , особенно не первоначально заиметь, а пользовать. А если она реагирует на каждый снаряд даже артиллерии, или ГРАДа, то это занимательная игра, при которой на каждый рашистский снаряд (коих полно на складах)надо покупать дорогую управляемую ракету.



Вы представляете, если запорожская вата выдавливает зраду из ситуации, где не дали нашару все, что нам бы хотелось, то как бы эта вата бухала от радости, если бы купили. Сколько было бы визгов: миллионы долларов вместо медицины в управляемые ракеты!!

Вы же по ковидной теме видите, с кем имеете дело, с рупором кремля, которому плохо все, что хорошо Украине, и хорошо, если где-то неудача: покупают что-то - плохо!! Некуда больше деньги тратить?? Не приняли меры, не купили кислород - снова зрада! Вы же вроде на финансовом форуме. Эти ежегодные 200+млн долларов прописаны в оборонный бюджет США. Это деньги, выделенные налогоплательщиками США.Комментировать, что мы отдаем жизнями взамен и боремся вместо них со злом , я думаю не стоит. Мы и так бы жизни эти отдавали. Рашисты так просто не оставят Украину. Это многовековой враг.Где-то было в БиБиСи, что нашим это было интересно не взамен того всего, что приехало сейчас. А в дополнение. Может и правильно: игрушка невероятно дорогая , особенно не первоначально заиметь, а пользовать. А если она реагирует на каждый снаряд даже артиллерии, или ГРАДа, то это занимательная игра, при которой на каждый рашистский снаряд (коих полно на складах)надо покупать дорогую управляемую ракету.Вы представляете, если запорожская вата выдавливает зраду из ситуации, где не дали нашару все, что нам бы хотелось, то как бы эта вата бухала от радости, если бы купили. Сколько было бы визгов: миллионы долларов вместо медицины в управляемые ракеты!!Вы же по ковидной теме видите, с кем имеете дело, с рупором кремля, которому плохо все, что хорошо Украине, и хорошо, если где-то неудача: покупают что-то - плохо!! Некуда больше деньги тратить?? Не приняли меры, не купили кислород - снова зрада! Hotab

Повідомлень: 7027 З нами з: 15.02.09 Подякував: 472 раз. Подякували: 1719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7685768676877688 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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