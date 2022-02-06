|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:19
Дорогая игрушка, которая защищает от конкретного типа боеприпасов. Стратегические объекты бьют иным боеприпасом. Просто на фронте защищать войска - магадорого и накрывается рашистским РСЗО .
Изралитяне уже потратили миллиарды долларов на эти ракеты. Которые управляемые и очень дорогие.
Если зеленые мечтали на шару те 2 ненужные батареи в США - то класс, почему нет. Покупать дорогую игрушки - не нужно.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7028
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:24
Вкладчик1234 написав:
Помните, еще в сентябре издание Politico публиковало прогноз, что в Пентагоне скоро предоставят Украине два комплекса "Железный купол".
Тогда этого очень ждали в Офисе президента, заявляя, что получение противоракетной системы "Железный купол" - результат "договоренностей, достигнутых во время визита Владимира Зеленского в Соединенные штаты"
А в итоге оказалось, что комплексы не нужны Украине.
Министр обороны Алексей Резников в ходе брифинга заявил, что израильская система противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол" не сможет обеспечить защиту стратегических объектов в Украине.
Резников заявил, что в Израиле "Железный купол" обеспечивает защиту от ракет с низкой скоростью и малой дальностью.
И добавил, что такая система ПРО не сможет защитить атомные станции, аэродромы и другие стратегические объекты на территории нашей страны.
Ну що, синку?
Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны".
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:56
Schmit написав:
Тут уже вопрос не к партнерам, а к нашим тупоголовым керманычам, которым "не нужны".
Керманычи просто подыгрывают, и делают "хорошую мину при плохой игре", типа "не очень-то и хотелось"
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 15951
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 9253 раз.
- Подякували: 4408 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:04
Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.
Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".
Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры??
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7028
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:06
На шару -- це стосується саме за гроші.
А в широкому розумінні оплати ніякої шари нема. Бо саме українці прямо ведуть війну з рашкою (світовим злом, анексувачем у 21 столітті). І платять життями, каліцтвами, втратою інвесторів в ринок, розходами на оборону; і т.д.
Не дали, так не дали. Саме цю зброю. Ну й що?
Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту.
Я розумію обурення по окремим деяким діям партнерів, а от несприймання їх взагалі - ?
Поясніть чому?
І які альтернативи. Особливо їх ціна.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25017
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2122 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:30
Hotab написав:
Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.
Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение
. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".
Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры??
а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?
"бери все что хочешь, но касса впереди"
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 3261
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 1629 раз.
- Подякували: 1469 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:42
Alex2007 написав: Hotab написав:
Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.
Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение
. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".
Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры??
а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?
"бери все что хочешь, но касса впереди"
Вы же вроде на финансовом форуме. Эти ежегодные 200+млн долларов прописаны в оборонный бюджет США. Это деньги, выделенные налогоплательщиками США.
Комментировать, что мы отдаем жизнями взамен и боремся вместо них со злом , я думаю не стоит. Мы и так бы жизни эти отдавали. Рашисты так просто не оставят Украину. Это многовековой враг.
detroytred написав:
Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту.
Где-то было в БиБиСи, что нашим это было интересно не взамен того всего, что приехало сейчас. А в дополнение. Может и правильно: игрушка невероятно дорогая , особенно не первоначально заиметь, а пользовать. А если она реагирует на каждый снаряд даже артиллерии, или ГРАДа, то это занимательная игра, при которой на каждый рашистский снаряд (коих полно на складах)надо покупать дорогую управляемую ракету.
Вы представляете, если запорожская вата выдавливает зраду из ситуации, где не дали нашару все, что нам бы хотелось, то как бы эта вата бухала от радости, если бы купили. Сколько было бы визгов: миллионы долларов вместо медицины в управляемые ракеты!!
Вы же по ковидной теме видите, с кем имеете дело, с рупором кремля, которому плохо все, что хорошо Украине, и хорошо, если где-то неудача: покупают что-то - плохо!! Некуда больше деньги тратить?? Не приняли меры, не купили кислород - снова зрада!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7028
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 472 раз.
- Подякували: 1719 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 07 лют, 2022 18:34
Хотаб
Дякую. Тоді дійсно не потрібні оті комплекси.
Мені завжди цікаві причини, суть явища, зв'язки.
Власне для того й обговорення на форумі.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25017
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2122 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:03
19yuriy91 написав:
https://youtu.be/2NZYLAb7Qx0
Очень любопытный анализ
Сподобалося!
Цього б експерта отуди Соловйова-Кисильова пинати.
А так звичайно цей експерт мудачок ще той.
Дивиться виключно з позиції важко, недоцільно, дорого.
Було б дешево, легко, то можна й влупити, захопити.
З головою в рашкованів точно негаразди.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25017
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2122 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 лют, 2022 19:23
detroytred написав:
А так звичайно цей експерт мудачок ще той.
Дивиться виключно з позиції важко, недоцільно, дорого.
Було б дешево, легко, то можна й влупити, захопити.
З головою в рашкованів точно негаразди.
Нормально він все сказав. Особливо про те, що, спочатку, треба виписати політичні цілі, які війна може вирішити. А тут, якраз, затик. Повномасштабна нічого не вирішує, тільки множить проблеми. Локальна, на Донбасі, може вирішити, якщо наші втрати будуть великі, а їхні незначні (ракетні удари і безпілотники). Тоді, заради припинення наших втрат людей і території, влада може підти на політичну капітуляцію перед РФ через "інтеграцію" Лугандона в наше політичне життя, без фактичної інтеграції.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12704
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1196 раз.
- Подякували: 1447 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|