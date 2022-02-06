Додано: Пон 07 лют, 2022 15:42

Alex2007 написав: Hotab написав: Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.



Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно дарит США на вооружение. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".



Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры?? Деньги есть куда и так пристроить, свой впк просит денег.Был один из вариантов, что "подарят, оно им все равно не надо" в добавок к тем сотням млн долларов ,которые ежегодно. Но не подарили. Или "в счёт тех млн долларов, или за свои".Если не дарят все, что нам бы хотелось, то плохие партнёры??



а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?

"бери все что хочешь, но касса впереди" а они точно дарят? - не дают в кредит, случайно ?"бери все что хочешь, но касса впереди"

detroytred написав: Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту. Цікаві були б справжні причини зміни намірів по цьому пункту.

Вы же вроде на финансовом форуме. Эти ежегодные 200+млн долларов прописаны в оборонный бюджет США. Это деньги, выделенные налогоплательщиками США.Комментировать, что мы отдаем жизнями взамен и боремся вместо них со злом , я думаю не стоит. Мы и так бы жизни эти отдавали. Рашисты так просто не оставят Украину. Это многовековой враг.Где-то было в БиБиСи, что нашим это было интересно не взамен того всего, что приехало сейчас. А в дополнение. Может и правильно: игрушка невероятно дорогая , особенно не первоначально заиметь, а пользовать. А если она реагирует на каждый снаряд даже артиллерии, или ГРАДа, то это занимательная игра, при которой на каждый рашистский снаряд (коих полно на складах)надо покупать дорогую управляемую ракету.Вы представляете, если запорожская вата выдавливает зраду из ситуации, где не дали нашару все, что нам бы хотелось, то как бы эта вата бухала от радости, если бы купили. Сколько было бы визгов: миллионы долларов вместо медицины в управляемые ракеты!!Вы же по ковидной теме видите, с кем имеете дело, с рупором кремля, которому плохо все, что хорошо Украине, и хорошо, если где-то неудача: покупают что-то - плохо!! Некуда больше деньги тратить?? Не приняли меры, не купили кислород - снова зрада!