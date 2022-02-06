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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7686768776887689 Додано: Пон 07 лют, 2022 19:50 Schmit

Повідомлень: 2724 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 20:43 lapay написав: detroytred написав: А так звичайно цей експерт мудачок ще той.

Дивиться виключно з позиції важко, недоцільно, дорого.

Було б дешево, легко, то можна й влупити, захопити.

З головою в рашкованів точно негаразди. А так звичайно цей експерт мудачок ще той.Дивиться виключно з позиції важко, недоцільно, дорого.Було б дешево, легко, то можна й влупити, захопити.З головою в рашкованів точно негаразди.

Нормально він все сказав. Особливо про те, що, спочатку, треба виписати політичні цілі, які війна може вирішити. А тут, якраз, затик. Повномасштабна нічого не вирішує, тільки множить проблеми. Локальна, на Донбасі, може вирішити, якщо наші втрати будуть великі, а їхні незначні (ракетні удари і безпілотники). Тоді, заради припинення наших втрат людей і території, влада може підти на політичну капітуляцію перед РФ через "інтеграцію" Лугандона в наше політичне життя, без фактичної інтеграції. Нормально він все сказав. Особливо про те, що, спочатку, треба виписати політичні цілі, які війна може вирішити. А тут, якраз, затик. Повномасштабна нічого не вирішує, тільки множить проблеми. Локальна, на Донбасі, може вирішити, якщо наші втрати будуть великі, а їхні незначні (ракетні удари і безпілотники). Тоді, заради припинення наших втрат людей і території, влада може підти на політичну капітуляцію перед РФ через "інтеграцію" Лугандона в наше політичне життя, без фактичної інтеграції.

Я вказав, що ненормально він сказав.

Конкретно вказав.



До чого Ваша репліка з запереченням - не зрозумів.

Поясніть в чому нормальність практично визнавати -- не треба українцям про нашу силу кричати, бо прислухаються, випралять недоліки, підготовляться краще для захисту.

Він сам напад, сам по собі, як таковий, (напад на сусідню державу, яка нічим їм не загрожує) бачить нормальним.

Я про це.



А Ви до чого про інше?

Стосовно мого твердження про ненормальність по суті схвалення нападу, якщо було б доцільно та легко. Я вказав, що ненормально він сказав.Конкретно вказав.До чого Ваша репліка з запереченням - не зрозумів.Поясніть в чому нормальність практично визнавати -- не треба українцям про нашу силу кричати, бо прислухаються, випралять недоліки, підготовляться краще для захисту.Він сам напад, сам по собі, як таковий, (напад на сусідню державу, яка нічим їм не загрожує) бачить нормальним.Я про це.А Ви до чого про інше?Стосовно мого твердження про ненормальність по суті схвалення нападу, якщо було б доцільно та легко. detroytred

Повідомлень: 25019 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 07 лют, 2022 20:49

https://m.youtube.com/watch?v=6VWV5PQBg ... FIAQ%3D%3D



Сахалін-1 -- Ексон Мобіл.

Сахалін-2 -- Шелл та японці.

Ямал -- деякі родовища французи.



Лише 4 компанії у світі мають технології добутку з глибин.

Але рашка під санкціями, тому родовище на 1,5 трильйони кубів недоступно.



Сибір-1 неокупний проект.

А тут ще треба Сибір-2 будувати для 10 млрд. кубів, про які зараз домовився пу з Сі. Цікава розповідь про рашогаз:Сахалін-1 -- Ексон Мобіл.Сахалін-2 -- Шелл та японці.Ямал -- деякі родовища французи.Лише 4 компанії у світі мають технології добутку з глибин.Але рашка під санкціями, тому родовище на 1,5 трильйони кубів недоступно.Сибір-1 неокупний проект.А тут ще треба Сибір-2 будувати для 10 млрд. кубів, про які зараз домовився пу з Сі. detroytred

Повідомлень: 25019 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7686768776887689 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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