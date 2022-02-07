Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А так звичайно цей експерт мудачок ще той. Дивиться виключно з позиції важко, недоцільно, дорого. Було б дешево, легко, то можна й влупити, захопити. З головою в рашкованів точно негаразди.
Нормально він все сказав. Особливо про те, що, спочатку, треба виписати політичні цілі, які війна може вирішити. А тут, якраз, затик. Повномасштабна нічого не вирішує, тільки множить проблеми. Локальна, на Донбасі, може вирішити, якщо наші втрати будуть великі, а їхні незначні (ракетні удари і безпілотники). Тоді, заради припинення наших втрат людей і території, влада може підти на політичну капітуляцію перед РФ через "інтеграцію" Лугандона в наше політичне життя, без фактичної інтеграції.
Я вказав, що ненормально він сказав. Конкретно вказав.
До чого Ваша репліка з запереченням - не зрозумів. Поясніть в чому нормальність практично визнавати -- не треба українцям про нашу силу кричати, бо прислухаються, випралять недоліки, підготовляться краще для захисту. Він сам напад, сам по собі, як таковий, (напад на сусідню державу, яка нічим їм не загрожує) бачить нормальним. Я про це.
А Ви до чого про інше? Стосовно мого твердження про ненормальність по суті схвалення нападу, якщо було б доцільно та легко.
detroytred написав:Він сам напад, сам по собі, як таковий, (напад на сусідню державу, яка нічим їм не загрожує) бачить нормальним. Я про це.
Нормально чи не нормально - це емоції. Доцільно чи не доцільно - це аналіз. Він робить аналіз, а не емоційну оцінку планам своєї влади. Хусейн теж не загрожував США міфічною хімічною зброєю, але Буш вирішив, що доцільно. Взагалі не пригадую, після другої світової, щоб окупація частини іншої країни, де б більшість населення не підтримувала окупантів, закінчилась стабільним успіхом. Хіба що окупація Китаєм Тибету, але це теж до пори, до часу.