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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7686768776887689
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 19:50

Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:43

  lapay написав:
  detroytred написав:А так звичайно цей експерт мудачок ще той.
Дивиться виключно з позиції важко, недоцільно, дорого.
Було б дешево, легко, то можна й влупити, захопити.
З головою в рашкованів точно негаразди.

Нормально він все сказав. Особливо про те, що, спочатку, треба виписати політичні цілі, які війна може вирішити. А тут, якраз, затик. Повномасштабна нічого не вирішує, тільки множить проблеми. Локальна, на Донбасі, може вирішити, якщо наші втрати будуть великі, а їхні незначні (ракетні удари і безпілотники). Тоді, заради припинення наших втрат людей і території, влада може підти на політичну капітуляцію перед РФ через "інтеграцію" Лугандона в наше політичне життя, без фактичної інтеграції.

Я вказав, що ненормально він сказав.
Конкретно вказав.

До чого Ваша репліка з запереченням - не зрозумів.
Поясніть в чому нормальність практично визнавати -- не треба українцям про нашу силу кричати, бо прислухаються, випралять недоліки, підготовляться краще для захисту.
Він сам напад, сам по собі, як таковий, (напад на сусідню державу, яка нічим їм не загрожує) бачить нормальним.
Я про це.

А Ви до чого про інше?
Стосовно мого твердження про ненормальність по суті схвалення нападу, якщо було б доцільно та легко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 20:49

Цікава розповідь про рашогаз:
https://m.youtube.com/watch?v=6VWV5PQBg ... FIAQ%3D%3D

Сахалін-1 -- Ексон Мобіл.
Сахалін-2 -- Шелл та японці.
Ямал -- деякі родовища французи.

Лише 4 компанії у світі мають технології добутку з глибин.
Але рашка під санкціями, тому родовище на 1,5 трильйони кубів недоступно.

Сибір-1 неокупний проект.
А тут ще треба Сибір-2 будувати для 10 млрд. кубів, про які зараз домовився пу з Сі.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 21:46

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Він сам напад, сам по собі, як таковий, (напад на сусідню державу, яка нічим їм не загрожує) бачить нормальним.
Я про це.

Нормально чи не нормально - це емоції. Доцільно чи не доцільно - це аналіз.
Він робить аналіз, а не емоційну оцінку планам своєї влади.
Хусейн теж не загрожував США міфічною хімічною зброєю, але Буш вирішив, що доцільно. Взагалі не пригадую, після другої світової, щоб окупація частини іншої країни, де б більшість населення не підтримувала окупантів, закінчилась стабільним успіхом.
Хіба що окупація Китаєм Тибету, але це теж до пори, до часу.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 22:34

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Хусейн теж не загрожував США

Приклад США та Іраку красномовно показує, що можливе замість " окупація частини іншої країни, де б більшість населення не підтримувала окупантів". Тільки у нас нема нафти для відбудови.
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