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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 лют, 2022 23:21
detroytred написав:
Здадуть свого, зроблять цапом-відбувайлом.
Коли старчі хвороби його похитнуть.
Хотілось би, щоб ця ботоксна тварина закінчила на електричному стулі. Або пожиттєвий цугундер.
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