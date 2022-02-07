Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Отаке: "Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів» (ЗОЗ), оприлюднив звернення до президента та громадян РФ.
Можлива війна Росії з Україною принесе людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Тому президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.
Окупація Росією Криму та Севастополя та невизнання їх російськими з боку міжнародної спільноти «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики і непривабливість внутрішньої», продовжує глава ЗОЗ. А спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити «полюбити» РФ та її керівництво, є безглуздими і вкрай небезпечними, продовжує генерал-полковник.
На його думку, застосування військової сили проти України:
поставить під запитання існування самої Росії як держави; назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами; призведе до тисяч (десятків тисяч) загиблих молодих хлопців, що позначиться на демографічній ситуації в Україні та РФ. За словами Івашова, російські війська зіткнуться не лише із ЗСУ, а й військовослужбовцями та технікою багатьох країн НАТО, а держави-члени альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну.
Він також припустив, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано звільняти Крим та Севастополь і, можливо, вторгнутися на Кавказ.
«Росію буде занесено в категорію країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладено найважчими санкціями, вона перетвориться на ізгоя світової спільноти і буде позбавлена статусу незалежної держави», – вважає голова ЗОЗ.
На думку російських офіцерів, керівництво РФ розуміє, що не здатне вивести країну із системної кризи, адже це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні.
«За підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни», – йдеться у зверненні.
Офіцери вважають, що розв'язана проти України війна має утримати антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Вони зажадали від Путіна відмовитись від злочинної політики провокування війни і піти у відставку.
Члени ЗОЗ звернулися до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадян РФ з проханням активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/o ... 20076.html
detroytred написав: Чудово пам'ятаю, як газу цього наче сміття... ОПЕК напружується, щоб хоч якось ціну утримувати; сланець; Газмяс в нокауті і -- що маємо зараз.
Колись і в Україні було того газу, як сміття... І в Норвегії, і в Британії, і в Нідерландах (треті запаси у світі)...
Колись Китай купував австралійське вугілля... Колись у Німеччині працювало біля 20 АЕС. А потім - Фукусіма, землетруси в Гронінгені, а далі Грета і декарбонізація. Ми з цього сміялися, а воно все вдарило по нас.
1. О чём "по странности молчали": Порошенко продал Украину - вернее её Соборность - пообещав "федерализацию" в Минске немцам и русским. К чему этими паскудами была уничтожена промышленность на неоккупированной части Донбасса.Мариупольская кондитерская фабрика - это такая мелочь, но ЗНАКОВАЯ. В стадии ликвидации до сих пор находяться все шахты за исключением "Красноармейской -Западной".(Даже СКМ вынуждена была отказаться от шахты "Алмазной") - Шакалы рвут всё по беспределу.
2. Зелень стала форсировать этот процесс по беспределу - официальные цифры я выставлял. А по скольку у них закончился период нищеты - они продают остатки ВСЕЙ Украины - Землю, Большевик, Петровского, Азовмаш,......
3. Энергетический кризис в Украине, обрушение промышленности, экономики,... - не имеет ничего общего с "мировыми процессами" - он навязан сознательно - рукотворный. То, что для идиотов гонят пургу по "Грету Туберг" - ......Или "Киотский Договор",...
4. О "немцах", я с ними работал, - на пороге 2000х все энергоёмкие и малоэффективные заводы были вынесены с Германии. Под видом "инвестиций"(термин для идиотов)
...................................................................................... Меня поразила "новая Новость" - оказывается на Нормандской встрече Зеленский прямым текстом отказался от ключевой помощи союзников.... по какому-то основному параметру.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 08 лют, 2022 12:50, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Kudrjavuy Если тебя здесь никто не понимает, то может проблема в тебе
Вы слишком плохого мнения о окружающих. Вы, Часом не из "этих"? Ибо всё дерьмо, что Вы выплёскиваете имеет чисто экранный характер, и не имеет жодного стосунку до Політики в Україні. А тим паче, від "Иксперда". Може годі? Час слухати дорослих, та робити висновки?