Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7687768876897690 Додано: Пон 07 лют, 2022 23:21 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Здадуть свого, зроблять цапом-відбувайлом.

Коли старчі хвороби його похитнуть. Здадуть свого, зроблять цапом-відбувайлом.Коли старчі хвороби його похитнуть.

Хотілось би, щоб ця ботоксна тварина закінчила на електричному стулі. Або пожиттєвий цугундер. Хотілось би, щоб ця ботоксна тварина закінчила на електричному стулі. Або пожиттєвий цугундер. Hotab

Повідомлень: 7051 З нами з: 15.02.09 Подякував: 473 раз. Подякували: 1720 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 12:12 detroytred написав: Отаке:

"Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів» (ЗОЗ), оприлюднив звернення до президента та громадян РФ.



Можлива війна Росії з Україною принесе людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Тому президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.



У підготовці такої війни він звинуватив керівництво Росії та президента Володимира Путіна, якого закликав піти у відставку. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/o ... 20076.html



Окупація Росією Криму та Севастополя та невизнання їх російськими з боку міжнародної спільноти «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики і непривабливість внутрішньої», продовжує глава ЗОЗ. А спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити «полюбити» РФ та її керівництво, є безглуздими і вкрай небезпечними, продовжує генерал-полковник.



На його думку, застосування військової сили проти України:



поставить під запитання існування самої Росії як держави;

назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами;

призведе до тисяч (десятків тисяч) загиблих молодих хлопців, що позначиться на демографічній ситуації в Україні та РФ.

За словами Івашова, російські війська зіткнуться не лише із ЗСУ, а й військовослужбовцями та технікою багатьох країн НАТО, а держави-члени альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну.



Він також припустив, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано звільняти Крим та Севастополь і, можливо, вторгнутися на Кавказ.



«Росію буде занесено в категорію країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладено найважчими санкціями, вона перетвориться на ізгоя світової спільноти і буде позбавлена статусу незалежної держави», – вважає голова ЗОЗ.



На думку російських офіцерів, керівництво РФ розуміє, що не здатне вивести країну із системної кризи, адже це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні.



«За підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни», – йдеться у зверненні.



Офіцери вважають, що розв'язана проти України війна має утримати антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Вони зажадали від Путіна відмовитись від злочинної політики провокування війни і піти у відставку.



Члени ЗОЗ звернулися до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадян РФ з проханням активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/o ... 20076.html Отаке:"Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів» (ЗОЗ), оприлюднив звернення до президента та громадян РФ.Можлива війна Росії з Україною принесе людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Тому президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.У підготовці такої війни він звинуватив керівництво Росії та президента Володимира Путіна, якого закликав піти у відставку. Повний текст читайте тут:Окупація Росією Криму та Севастополя та невизнання їх російськими з боку міжнародної спільноти «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики і непривабливість внутрішньої», продовжує глава ЗОЗ. А спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити «полюбити» РФ та її керівництво, є безглуздими і вкрай небезпечними, продовжує генерал-полковник.На його думку, застосування військової сили проти України:поставить під запитання існування самої Росії як держави;назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами;призведе до тисяч (десятків тисяч) загиблих молодих хлопців, що позначиться на демографічній ситуації в Україні та РФ.За словами Івашова, російські війська зіткнуться не лише із ЗСУ, а й військовослужбовцями та технікою багатьох країн НАТО, а держави-члени альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну.Він також припустив, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано звільняти Крим та Севастополь і, можливо, вторгнутися на Кавказ.«Росію буде занесено в категорію країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладено найважчими санкціями, вона перетвориться на ізгоя світової спільноти і буде позбавлена статусу незалежної держави», – вважає голова ЗОЗ.На думку російських офіцерів, керівництво РФ розуміє, що не здатне вивести країну із системної кризи, адже це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні.«За підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни», – йдеться у зверненні.Офіцери вважають, що розв'язана проти України війна має утримати антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Вони зажадали від Путіна відмовитись від злочинної політики провокування війни і піти у відставку.Члени ЗОЗ звернулися до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадян РФ з проханням активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили. Повний текст читайте тут:

https://youtu.be/iXOcuzQjzdo 19yuriy91 Повідомлень: 3177 З нами з: 15.09.12 Подякував: 264 раз. Подякували: 396 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 14:31 Юрий91

Сподобався отам коментар:

"Выборы без выбора. Суд без правосудия. МВД без чести. Армия без опознавательных знаков.Парламент без дискуссий.Телевидение без правды. Бизнес без конкуренции. Минздрав без совести.Церковь без бога. Спорт без национальной символики. Президент без морали. Россияне без будущего." detroytred

Повідомлень: 25022 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2122 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 08 лют, 2022 14:49



https://www.facebook.com/YuliaTymoshenk ... 19?__cft__ [0]=AZXM0PSfefeYyW8UuTjwUd4MU49lgBuwMDI0pJIRcmOH2jDn8cZHwW5Dp3LO7bSmTODHFwIJ4tyfIgoeXrE5w8MwAhwo4NJfKgC9R4390Be9G29suqvp0VH7tbCJ4xxKCoBb2l9xhwewMZMVWdvBMoSp&__tn__=%2CO%2CP-R





2 ч. ·

Пост застереження.



Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей.



Обійдусь без використання барвистого фольклору – навіть не думайте!



Спроба протягти «Мінськ» буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити.



Наш шлях до відновлення територіальної цілісності та миру лежить через примус всіх підписантів до виконання «Будапешту» та через негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.



Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах.



І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою.



СЛАВА УКРАЇНІ!

Моё видео записано с помощью Capture Recorder. Это простое приложение для записи экрана и трансляций. Скачать: Android: http://bit.ly/2Di165r



YOUTUBE.COM

Не просри страну, сынок! Юлія Тимошенко2 ч. ·Пост застереження.Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей.Обійдусь без використання барвистого фольклору – навіть не думайте!Спроба протягти «Мінськ» буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити.Наш шлях до відновлення територіальної цілісності та миру лежить через примус всіх підписантів до виконання «Будапешту» та через негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах.І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою.СЛАВА УКРАЇНІ!Моё видео записано с помощью Capture Recorder. Это простое приложение для записи экрана и трансляций. Скачать: Android:YOUTUBE.COMНе просри страну, сынок! Женщина, обоснованно обвинённая в гос измене и та понимает больше![0]=AZXM0PSfefeYyW8UuTjwUd4MU49lgBuwMDI0pJIRcmOH2jDn8cZHwW5Dp3LO7bSmTODHFwIJ4tyfIgoeXrE5w8MwAhwo4NJfKgC9R4390Be9G29suqvp0VH7tbCJ4xxKCoBb2l9xhwewMZMVWdvBMoSp&__tn__=%2CO%2CP-R Kudrjavuy

Повідомлень: 9348 З нами з: 20.09.12 Подякував: 742 раз. Подякували: 889 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7687768876897690 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор