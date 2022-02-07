Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Отаке: "Відомий прорадянськими поглядами генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, виступаючи як голова «Загальноросійських офіцерських зборів» (ЗОЗ), оприлюднив звернення до президента та громадян РФ.
Можлива війна Росії з Україною принесе людські жертви, руйнування, страждання великих мас людей, знищення звичного способу життя, порушення систем життєдіяльності держав і народів. Тому президент РФ Володимир Путін має піти у відставку.
Окупація Росією Криму та Севастополя та невизнання їх російськими з боку міжнародної спільноти «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики і непривабливість внутрішньої», продовжує глава ЗОЗ. А спроби через ультиматум та погрози застосування сили змусити «полюбити» РФ та її керівництво, є безглуздими і вкрай небезпечними, продовжує генерал-полковник.
На його думку, застосування військової сили проти України:
поставить під запитання існування самої Росії як держави; назавжди зробить росіян та українців смертельними ворогами; призведе до тисяч (десятків тисяч) загиблих молодих хлопців, що позначиться на демографічній ситуації в Україні та РФ. За словами Івашова, російські війська зіткнуться не лише із ЗСУ, а й військовослужбовцями та технікою багатьох країн НАТО, а держави-члени альянсу зобов'язані будуть оголосити Росії війну.
Він також припустив, що двом польовим арміям і флоту Туреччини буде наказано звільняти Крим та Севастополь і, можливо, вторгнутися на Кавказ.
«Росію буде занесено в категорію країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладено найважчими санкціями, вона перетвориться на ізгоя світової спільноти і буде позбавлена статусу незалежної держави», – вважає голова ЗОЗ.
На думку російських офіцерів, керівництво РФ розуміє, що не здатне вивести країну із системної кризи, адже це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні.
«За підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточне руйнування російської державності та винищення корінного населення країни», – йдеться у зверненні.
Офіцери вважають, що розв'язана проти України війна має утримати антинаціональну владу і зберегти награбовані у народу багатства. Вони зажадали від Путіна відмовитись від злочинної політики провокування війни і піти у відставку.
Члени ЗОЗ звернулися до всіх військовослужбовців запасу та у відставці, громадян РФ з проханням активно виступати проти пропаганди та розв'язання війни, не допустити внутрішнього громадянського конфлікту із застосуванням військової сили. Повний текст читайте тут: https://m.glavcom.ua/country/politics/o ... 20076.html
Юрий91 Сподобався отам коментар: "Выборы без выбора. Суд без правосудия. МВД без чести. Армия без опознавательных знаков.Парламент без дискуссий.Телевидение без правды. Бизнес без конкуренции. Минздрав без совести.Церковь без бога. Спорт без национальной символики. Президент без морали. Россияне без будущего."
Очевидно, що Київ знову намагаються примусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей.
Обійдусь без використання барвистого фольклору – навіть не думайте!
Спроба протягти «Мінськ» буде державною зрадою та замахом на саме існування країни. Українці цього ніколи не допустять і не пробачать. І політичний притулок у Росії засвітить не лише тим, хто організував підписання ганебних угод із терористами, а й тим, хто ризикне їх втілити.
Наш шлях до відновлення територіальної цілісності та миру лежить через примус всіх підписантів до виконання «Будапешту» та через негайне припинення штучного соціально-економічного геноциду, який триває останні вісім років.
Щоб вижити, Україна просто зобов’язана стати сильною в усіх вимірах.
І так буде! Зрозуміло, вже не з цією владою.
СЛАВА УКРАЇНІ! Моё видео записано с помощью Capture Recorder. Это простое приложение для записи экрана и трансляций. Скачать: Android: http://bit.ly/2Di165r
Starikan написав:что там имели в виду "западные партнеры" на самом деле - нам неведомо.
Ну так Путлер же хотів, щоб його боялись? От його і "бояться", тільки з протилежними наслідками, замість очікуванного. Замість капітуляції отримав озброєння України, а щоб це озброювання стало легитимним, треба щоб і "загроза" і "небезпека" була максимально реальною.
Как-то нелепо всё это выглядит - и наглый путинский ультиматум (с заранее очевидным отрицательным ответом), и его бред "если Украина войдет в НАТО, она тут же нападёт на Крым", и западная кампания #завтрапутиннападёт", и все эти подачки вооружения (наверняка готового к списанию), которого хватит на 2-3 дня сопротивления полномасштабному вторжению.
Не верится в тупость всех сторон. Какая-то игра по новым правилам.
Слушайте старших, и не тулите на полях форума свои испражнения. Тогда будет открываться реальная жизнь.