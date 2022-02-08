Хотілось би, щоб ця ботоксна тварина закінчила на електричному стулі. Або пожиттєвий цугундер.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 07 лют, 2022 23:21
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 08 лют, 2022 12:12
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:31
Юрий91
Сподобався отам коментар:
"Выборы без выбора. Суд без правосудия. МВД без чести. Армия без опознавательных знаков.Парламент без дискуссий.Телевидение без правды. Бизнес без конкуренции. Минздрав без совести.Церковь без бога. Спорт без национальной символики. Президент без морали. Россияне без будущего."
Додано: Вів 08 лют, 2022 14:49
Женщина, обоснованно обвинённая в гос измене и та понимает больше!
Додано: Вів 08 лют, 2022 18:11
Додано: Вів 08 лют, 2022 19:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 08 лют, 2022 20:32
Очень , очень хорошее видео .
НО,..... все это ,субъективное мнение , одного человека .
Не хочу дальше флудить , и так сегодня разозлил модератора , но пока войска России и флот стоят у наших границ в огромном количестве .
Все должны быть готовым ко всему .
Враг на лицо .
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