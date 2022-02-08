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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7688768976907691
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 03:30

Запорожская вата (рупор кремля) с горя бухает)))

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий шпиталь Role 2

https://lb.ua/world/2022/02/08/505021_e ... ilniy.html



США за потреби збільшать військову допомогу Україні в рази, - військовий аташе.
https://lb.ua/world/2022/02/09/505072_s ... skovu.html
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