Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така. Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.
Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа. При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы. Но.
lapay написав:Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така. Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.
Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией). Весной-летом последняя менее эффективна, поэтому этот сценарий более вероятен следующей зимой (когда планируют запустить СП-2 и можно будет перекрыть украинскую газовую трубу относительно безболезненно для "европейских партнеров"). Рассчет на то, что в условиях сильных перебоев с топливом, газом, электроэнергией, на фоне интенсивной войны на юго-востоке удастся расшатать внутриполитическую ситуацию и привести к власти в Киеве своих людей.
Наступ отих корпусів дуже малоймовірний. В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.
Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.
Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.