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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7688768976907691
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 03:30

Запорожская вата (рупор кремля) с горя бухает)))

Естонія передала ЗСУ мобільний польовий шпиталь Role 2

https://lb.ua/world/2022/02/08/505021_e ... ilniy.html



США за потреби збільшать військову допомогу Україні в рази, - військовий аташе.
https://lb.ua/world/2022/02/09/505072_s ... skovu.html
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:36

Re: Політичні дискусії

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:31

vitaliian , где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:38

  vitaliian написав:Зображення


В этом анонимном опросе Вы проголосовали согласно галочки?
Хорошо что опрос анонимный :)
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:50

Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59

  Hotab написав:vitaliian , где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)




Investor_K мне больше по душе партизанить :D не люблю дисциплину. А вы в какие войска записались?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:А вы в какие войска записались?


Депозитные войска.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34

  Tegularius написав:
  lapay написав:Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.

Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).

Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы.
Но.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59

  Tegularius написав:
  lapay написав:Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.

Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.

При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Весной-летом последняя менее эффективна, поэтому этот сценарий более вероятен следующей зимой (когда планируют запустить СП-2 и можно будет перекрыть украинскую газовую трубу относительно безболезненно для "европейских партнеров").
Рассчет на то, что в условиях сильных перебоев с топливом, газом, электроэнергией, на фоне интенсивной войны на юго-востоке удастся расшатать внутриполитическую ситуацию и привести к власти в Киеве своих людей.

Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.

Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.

Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.
detroytred
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