|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:36
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10762
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1876 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:31
vitaliian , где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7072
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 476 раз.
- Подякували: 1728 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7231
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:50
Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 827
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59
Hotab написав:vitaliian
, где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)
4й Investor_K
мне больше по душе партизанить
не люблю дисциплину. А вы в какие войска записались?
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 10762
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1876 раз.
- Подякували: 2678 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34
vitaliian написав:
А вы в какие войска записались?
Депозитные войска.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7231
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 717 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34
Tegularius написав: lapay написав:
Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.
Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы.
Но.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2725
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59
Tegularius написав: lapay написав:
Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.
Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Весной-летом последняя менее эффективна, поэтому этот сценарий более вероятен следующей зимой (когда планируют запустить СП-2 и можно будет перекрыть украинскую газовую трубу относительно безболезненно для "европейских партнеров").
Рассчет на то, что в условиях сильных перебоев с топливом, газом, электроэнергией, на фоне интенсивной войны на юго-востоке удастся расшатать внутриполитическую ситуацию и привести к власти в Киеве своих людей.
Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.
Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.
Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25023
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2124 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 12:24
detroytred написав:
Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.
Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.
Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.
Я більш схиляюсь до оточення Маріуполя з контролем території в радіусі 50 км безпілотніками і супутниками, з постійим ураженням всіх наших рухів ракетною зброєю. Сам Маріуполь вони брати не будуть. Організують гуманітарний коридор для проукраїнських мешканцям, а ватний залишок повторить сценарій весни 2014 року в самому місті.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12709
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1197 раз.
- Подякували: 1449 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:04
Schmit написав:
Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы.
Но.
Не пристало батенька, среди вменяемых тулить комментарий от этого как бы толерантно выразиться "лица ЛГБТ".
Ибо оно(это лицо) стояло за силовым вровадженням "Минских соглашений", которые только сегодня начинают озвучиваться. И Насильственной ликвидации экономики Украины в целях материального обогащения.
Играло роль "Пипетки"(из фильма "Место встречи изменить нельзя")
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 9354
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 742 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|