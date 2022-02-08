RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7689769076917692>
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 07:36

Re: Політичні дискусії

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:31

vitaliian , где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7072
З нами з: 15.02.09
Подякував: 476 раз.
Подякували: 1728 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:38

  vitaliian написав:Зображення


В этом анонимном опросе Вы проголосовали согласно галочки?
Хорошо что опрос анонимный :)
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:50

Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 827
З нами з: 04.06.19
Подякував: 200 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59

  Hotab написав:vitaliian , где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)




Investor_K мне больше по душе партизанить :D не люблю дисциплину. А вы в какие войска записались?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1876 раз.
Подякували: 2678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:А вы в какие войска записались?


Депозитные войска.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7231
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 717 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34

  Tegularius написав:
  lapay написав:Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.

Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).

Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы.
Но.
Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2725
З нами з: 08.09.09
Подякував: 72 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59

  Tegularius написав:
  lapay написав:Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.

Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.

При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Весной-летом последняя менее эффективна, поэтому этот сценарий более вероятен следующей зимой (когда планируют запустить СП-2 и можно будет перекрыть украинскую газовую трубу относительно безболезненно для "европейских партнеров").
Рассчет на то, что в условиях сильных перебоев с топливом, газом, электроэнергией, на фоне интенсивной войны на юго-востоке удастся расшатать внутриполитическую ситуацию и привести к власти в Киеве своих людей.

Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.

Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.

Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25023
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2124 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 12:24

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.

Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.

Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.

Я більш схиляюсь до оточення Маріуполя з контролем території в радіусі 50 км безпілотніками і супутниками, з постійим ураженням всіх наших рухів ракетною зброєю. Сам Маріуполь вони брати не будуть. Організують гуманітарний коридор для проукраїнських мешканцям, а ватний залишок повторить сценарій весни 2014 року в самому місті.
lapay
 
Повідомлень: 12709
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1449 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 13:04

  Schmit написав:Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы.
Но.

Не пристало батенька, среди вменяемых тулить комментарий от этого как бы толерантно выразиться "лица ЛГБТ".
Ибо оно(это лицо) стояло за силовым вровадженням "Минских соглашений", которые только сегодня начинают озвучиваться. И Насильственной ликвидации экономики Украины в целях материального обогащения.
Играло роль "Пипетки"(из фильма "Место встречи изменить нельзя")
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9354
З нами з: 20.09.12
Подякував: 742 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7689769076917692>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.