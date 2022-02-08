Полный ППЦ =- не успел отписать пост, предыдущий исчез.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 лют, 2022 13:06
Re: Політичні дискусії
Полный ППЦ =- не успел отписать пост, предыдущий исчез.
А там - ничего личного - официоз из последних новостей доступных во всеобщем обозрении.
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