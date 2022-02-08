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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 лют, 2022 07:36
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:31
vitaliian , где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)
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Hotab
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Investor_K
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:50
Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.
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roberto dark
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Додано: Сер 09 лют, 2022 08:59
Hotab написав:vitaliian
, где вариант "создам запорожскую колаборантскую ячейку"?)
4й Investor_K
мне больше по душе партизанить
не люблю дисциплину. А вы в какие войска записались?
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vitaliian
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34
vitaliian написав:
А вы в какие войска записались?
Депозитные войска.
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Investor_K
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:34
Tegularius написав: lapay написав:
Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.
Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Свое "современное оружие" в лугандон скрепцы уже давно завезли, не хватает разве что авиации с искандерами. Лапти понимают, что наступление по укрепленной линии разграничения бесперспективно и закончится для них поражением, для успеха придется атаковать в других местах, а там ихтамнетами уже не прикрыться. Но есть еще сошедший с ума бульбофюрер, вот его и используют скорее всего, а лугандон будет просто отвлекать силы.
Но.
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Schmit
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Додано: Сер 09 лют, 2022 09:59
Tegularius написав: lapay написав:
Ну він же не ідіот. Більшості росіян велика війна, з великими втратами не потрібна, по опитуванням, а вона буде саме така.
Шанс відхапати більше був в 2014, а зараз можливе тільке незначне розширення Лугандона, бо за більше плата буде не помірна.
Большую не начнет. Но Россия может нашпиговать "корпуса ЛДНР" современным оружием, уже в открытую (мол, страны Запада поставляют оружие Киеву, значит и мы можем). А далее эти корпуса, укрепленные "отпускниками" идут в наступление, с целью максимального расширения Лугандона (который декларирует "претензии" на админграницы Донецкой и Луганской областей). Если сложатся обстоятельства, могут также пойти в наступление по северному побережью Азовского моря до Перекопа.
При этом как и в 2014-15 "официально" Россия воевать не будет. Но объявит полную экономическую (энергетическую) блокаду (вместе с Белоруссией).
Весной-летом последняя менее эффективна, поэтому этот сценарий более вероятен следующей зимой (когда планируют запустить СП-2 и можно будет перекрыть украинскую газовую трубу относительно безболезненно для "европейских партнеров").
Рассчет на то, что в условиях сильных перебоев с топливом, газом, электроэнергией, на фоне интенсивной войны на юго-востоке удастся расшатать внутриполитическую ситуацию и привести к власти в Киеве своих людей.
Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.
Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.
Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.
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detroytred
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Додано: Сер 09 лют, 2022 12:24
detroytred написав:
Наступ отих корпусів дуже малоймовірний.
В нас там ешолована оборона, перемолотять їх з будь-якою рашозброєю.
Оте 100+ тис. рашоугруповування на кордоні скоріш за все підстраховує ці два дилинирівські корпуси зброду, щоб наші самі в наступ не пішли визволяти території.
Як визначив вище Хотаб, рашкованам на Донбасі є сенс тільки у відсічі нашого угруповання.
Я більш схиляюсь до оточення Маріуполя з контролем території в радіусі 50 км безпілотніками і супутниками, з постійим ураженням всіх наших рухів ракетною зброєю. Сам Маріуполь вони брати не будуть. Організують гуманітарний коридор для проукраїнських мешканцям, а ватний залишок повторить сценарій весни 2014 року в самому місті.
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lapay
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Додано: Сер 09 лют, 2022 16:31
roberto dark написав:
Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.
Багато людей в Україні
- мають родичів у РФ чи Донбасі (уявіть, що було б, якби під час ВВВ половина населення мала б родичів у Німеччині)
- вважають, що пу (або влада, яку він нібито поставить) підійме пенсії, знизить ціни на комуналку та відкриє підприємства, що постраждали від розриву зв'язків з РФ
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