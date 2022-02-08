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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7689769076917692
Повідомлення Додано: Сер 09 лют, 2022 17:50

  Starikan написав:
  roberto dark написав:Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.

Багато людей в Україні
- мають родичів у РФ чи Донбасі (уявіть, що було б, якби під час ВВВ половина населення мала б родичів у Німеччині)
- вважають, що пу (або влада, яку він нібито поставить) підійме пенсії, знизить ціни на комуналку та відкриє підприємства, що постраждали від розриву зв'язків з РФ


ну родичам з того боку нічого ж не заважає бути такими як є і робити те що роблять. ви, здається самі писали що перестали спілкуватися з "масквчічами" чи ким там ще.
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