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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 09 лют, 2022 17:50
Starikan написав: roberto dark написав:
Я вам скажу кепські справи у вас там в Україні з такими результатами опитуванням. Ви би його краще не оприлюднювали.
Багато людей в Україні- мають родичів у РФ чи Донбасі (уявіть, що було б, якби під час ВВВ половина населення мала б родичів у Німеччині)
- вважають, що пу (або влада, яку він нібито поставить) підійме пенсії, знизить ціни на комуналку та відкриє підприємства, що постраждали від розриву зв'язків з РФ
ну родичам з того боку нічого ж не заважає бути такими як є і робити те що роблять. ви, здається самі писали що перестали спілкуватися з "масквчічами" чи ким там ще.
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Додано: Сер 09 лют, 2022 22:41
Ну шо тут без мене було, порохоботи не сильно розійшлися?
Тяжко зараз порохатій пропаганді брехати, на фоні безпрецедентної підтримки України, на фоні візитів президентів, прем`єрів, голів МЗС, керівників спецслужб, на фоні масових поставок зброї. При Петрі такого не було
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Додано: Сер 09 лют, 2022 23:29
unicdima написав:
Ну шо тут без мене було, порохоботи не сильно розійшлися?
Тяжко зараз порохатій пропаганді брехати, на фоні безпрецедентної підтримки України, на фоні візитів президентів, прем`єрів, голів МЗС, керівників спецслужб, на фоні масових поставок зброї. При Петрі такого не було
А Вас уже вылечили?
- Вас обманули!
Вы в кризисе.
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