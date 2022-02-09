Это как ? можно подробнее ?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:21
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Це Чиказька біржа - вже стала філіалом Нібулону, у якого є свій торговий флот та власні корвети... та патрульні катери:D
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:47
Ці стрільби є прямим порушенням Міжнародної Конвенції 1982г (Україна ратіфікувала у 1999)
останнього разу проходив Чорним морем 29 січня 1992г
отримали NAVAREA
Румунія для арт стрельб закриває більшу частину Чорного моря на відстань 50 міль від свого берега, треба прокласти курс так, що оминути "стрельби", всі поржали -мол звідки у бідній країні така кількість снярядів на пів моря, кукурудзою стрілють??
(ще місяц не минув -зк розпаду СРСР, а наші добрі сусіди вже почали зазіхати на газові родовища у Чорному морі)
капітан наказав оминути район стрільб...
я був на вахті коли ми наблизились до точкі з якої мали відвернули праворуч для непотрапляння в район вказанний в NAVAREA. Дивлюсь на радарі, попереду 3 судна прямують без зміни курсу.Отримав від них інфу, що 2 на Чорноморськ, один на Одесу. Ці два були прямі наші конкуренти на причал, стосовно стрільб штурмани відповіли, що їм відомо про це, але їх капітани казали, що не вірять у реальність стрільб (але треба вести спостередження і у разі небеспеки виходити з району)
Це досідь рискована стратегія (був такий випадок, коли радянскьке судно було обстріляно греками біля о.Кітіра десь у 1970х, не бойовим снарядом а учбовим, капитан у кодованій шифрограммі попередив Москву, ті раптово далі наказ воєнним кораблям і підводним човнам йти на доромогу, потім з"ясувалось що на судні прогави NAVAREA від греків, що район був закрит для мореплавання на 10 годин, і капітану дали прочухана)
Наш капітан дуже вагався перетинати закритий румунами район ...
прийняв соломонове рішення, зайти в район на 4-5 міль від його східного краю (у разі небезпеки за 15 хвилин ми вийдемо з нього), судно додало у швидкості (до 20 knots) за 3 години миновали район, настигли конкурентів а потім за годину до Чорноморська (Ільічівська) зробили обгін і взяли лоцмана першими
висновок: треба подавати протест в ООН, IMO але якщо э попередження -треба виконувати NAVAREA
курс
опт 85/93
Востаннє редагувалось prodigy в Чет 10 лют, 2022 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 10 лют, 2022 10:59
Четырехлетний суперцикл, вчерашний черный лебедь, CME - филиал Нибулон... Я буду это коллекционировать
Додано: Чет 10 лют, 2022 12:26
Re: Політичні дискусії
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:25
Я ж і кажу, керівники ЦРУ, Мі-6 і т.д. дурні, президенти та прем`єри США, Британії, Канади, Польщі, Нідерландів Турції і т.д. теж дурні, бо не знають правди, вони не знають, що співпрацюють, відгружають купу зброї російським агентам
Треба порохоботам розкрити їм очі і розказати всю правду
Лище до порохоботів не доходить що їхня пропаганда на фоні нинішніх подій виглядає маячнею психічно хворих або просто злочинців які працюють проти України. Тоді питання а на кого вони працюють?
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:45
унікального д. випустили нарешті звідкись там - почалося бризкання слюною на всі боки - "всі порохоьоти, всі дебіли, всі психічно хворі, всі марять, всі не такі, один я унікальний"
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:45
Re: Політичні дискусії
Зброю вони не купі зелених зрадників дають, а армії і теробороні, яка буде воювати з зовнішим і внутрішним ворогом, якщо треба буде. Якщо зелені шмаклі спробують злити Україну, то і з ними буде те саме, що з їхтамнєтами в цинкових гробах.
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:46
unicdima
Ты там рассказывал, что Порошенко сбежал за границу, мол, никаких встреч у него там не было
Порошенко вернулся
Тебе ничё не жмёт, а ?
И, удивительно, после того, как Порошенко якобы не имел никаких встреч в Европе, Украину начали закидывать вооружением
Додано: Чет 10 лют, 2022 13:51
Дурна та тупа відмазка.
Чомусь при Петрі і близько такого не було, якийсь мізер Джавелінів дали і то з вимогою тримати далеко від Донбасу, у Львівській області.
Тут висновок лише один, вони чудово знали, хто такий Петро, тому ні зброї ні реальної підтримки не давали.
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