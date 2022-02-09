Додано: Чет 10 лют, 2022 10:47

orest написав: zzzzzz написав: Ночные новости если кто не видел.

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 3576664760



Рашка объявила о проведении учений, по сути на 6 суток порты Украины будут заблокированы.

НОТАМы уже опубликованы на сайте Укргидрогеографии. Вступают в действие с 21:00 часа 13 февраля.

Посмотрим на внешнюю реакцию Ночные новости если кто не видел.Рашка объявила о проведении учений, по сути на 6 суток порты Украины будут заблокированы.НОТАМы уже опубликованы на сайте Укргидрогеографии. Вступают в действие с 21:00 часа 13 февраля.Посмотрим на внешнюю реакцию

Про надвисоку імовірність такого сценарію я вперше написав ще в грудні. Нагадував і попереджав регулярно.

Денис казав, що це не проблема. Каже що вже впіймали того снайпера, який так майстерно обмалював контур водія в машині шифера. Цей спец тепер запросто щось там має потопити в Чорному морі з своєї іменної ТОЗ-8 і всі блокади моментально припиняться.

А якщо серйозно, думаю, що це тільки квіточки. Серйозніші блокади з важкими наслідками для економіки і курсу ще попереду. Про надвисоку імовірність такого сценарію я вперше написав ще в грудні. Нагадував і попереджав регулярно.Денис казав, що це не проблема. Каже що вже впіймали того снайпера, який так майстерно обмалював контур водія в машині шифера. Цей спец тепер запросто щось там має потопити в Чорному морі з своєї іменної ТОЗ-8 і всі блокади моментально припиняться.А якщо серйозно, думаю, що це тільки квіточки. Серйозніші блокади з важкими наслідками для економіки і курсу ще попереду.

Ці стрільби є прямим порушенням Міжнародної Конвенції 1982г (Україна ратіфікувала у 1999)останнього разу проходив Чорним морем 29 січня 1992готримали NAVAREAРумунія для арт стрельб закриває більшу частину Чорного моря на відстань 50 міль від свого берега, треба прокласти курс так, що оминути "стрельби", всі поржали -мол звідки у бідній країні така кількість снярядів на пів моря, кукурудзою стрілють??(ще місяц не минув -зк розпаду СРСР, а наші добрі сусіди вже почали зазіхати на газові родовища у Чорному морі)капітан наказав оминути район стрільб...я був на вахті коли ми наблизились до точкі з якої мали відвернули праворуч для непотрапляння в район вказанний в NAVAREA. Дивлюсь на радарі, попереду 3 судна прямують без зміни курсу.Отримав від них інфу, що 2 на Чорноморськ, один на Одесу. Ці два були прямі наші конкуренти на причал, стосовно стрільб штурмани відповіли, що їм відомо про це, але їх капітани казали, що не вірять у реальність стрільб (але треба вести спостередження і у разі небеспеки виходити з району)Це досідь рискована стратегія (був такий випадок, коли радянскьке судно було обстріляно греками біля о.Кітіра десь у 1970х, не бойовим снарядом а учбовим, капитан у кодованій шифрограммі попередив Москву, ті раптово далі наказ воєнним кораблям і підводним човнам йти на доромогу, потім з"ясувалось що на судні прогави NAVAREA від греків, що район був закрит для мореплавання на 10 годин, і капітану дали прочухана)Наш капітан дуже вагався перетинати закритий румунами район ...прийняв соломонове рішення, зайти в район на 4-5 міль від його східного краю (у разі небезпеки за 15 хвилин ми вийдемо з нього), судно додало у швидкості (до 20 knots) за 3 години миновали район, настигли конкурентів а потім за годину до Чорноморська (Ільічівська) зробили обгін і взяли лоцмана першимивисновок: треба подавати протест в ООН, IMO але якщо э попередження -треба виконувати NAVAREAкурсопт 85/93