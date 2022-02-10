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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 лют, 2022 14:45
unicdima написав:
Чомусь при Петрі і близько такого не було, якийсь мізер Джавелінів дали і то з вимогою тримати далеко від Донбасу, у Львівській області.
Тут висновок лише один, вони чудово знали, хто такий Петро, тому ні зброї ні реальної підтримки не давали.
Тому що Петро почав визволяти Донбас від їхтамнетів, тобто, розпочав бойові дії. Хорватії теж, в таких умовах, ніхто не продавав зброї, навіть санкції ввели. Зеля тільки язиком вміє "захищати і визволяти", а зброю Україні зараз дають не тому, що Зеля красивий і вумний, а тому що Путлер почав газову блокаду ЄС, стягнув додаткові війська і висунув якісь ультиматуми.
Ну і Байден, після Афганістану, вирішив пропіаритись.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:04
lapay написав:
Тому що Петро почав визволяти Донбас від їхтамнетів, тобто, розпочав бойові дії. Хорватії теж, в таких умовах, ніхто не продавав зброї, навіть санкції ввели. Зеля тільки язиком вміє "захищати і визволяти", а зброю Україні зараз дають не тому, що Зеля красивий і вумний, а тому що Путлер почав газову блокаду ЄС, стягнув додаткові війська і висунув якісь ультиматуми.
Ну і Байден, після Афганістану, вирішив пропіаритись.
Ми бачили як "визволяв" ще з Словянська.
Газова блокада і постачання зброї це як - в огороді бузина, а в Києві дядько.
Петру-Жмуруку не довіряли, тому і не було такої підтримки.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 15:35
unicdima написав:
Ми бачили як "визволяв" ще з Словянська.
То чий Слов'янськ?
Зелебобіки скоро будуть літочислення вести від першого пришестя Вови (воно ж і останнє). Розіпнуть Вову за Велике Крадівниство і Вагнергейт, і стане він святим мучеником, в очах своєї секти ...
До речі, а Чауса за що півроку з мішком на голові тримали - щоб віру Петрову зрадив?
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:00
unicdima написав:
Петру-Жмуруку не довіряли, тому і не було такої підтримки.
это ты гонишь беса, ватник
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:10
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Додано: Чет 10 лют, 2022 17:28
ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец.
Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире.
Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона.
А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 18:12
Игорь Алексеевич написав:
ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец.
Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире.
Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона.
А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет.
Любопытно получается....
"Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости...А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска "
А может, давая оружие, Запад подталкивает к войне? Чего уж.
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