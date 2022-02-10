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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7692769376947695 Додано: Чет 10 лют, 2022 19:26 Re: Політичні дискусії https://www.youtube.com/watch?v=RIAm0czcnOY GDV29 Повідомлень: 630 З нами з: 25.11.13 Подякував: 1318 раз. Подякували: 200 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 19:32 unicdima

Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу



detroyted, ты тоже подключайся

Только не говори, что unicdima не врал, что Порошенко сбежал за границу



А unicdima врал о том, что Порошенко сбежал.

То я жду твой гнев по поводу вранья Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу, ты тоже подключайсяТолько не говори, чтоне врал, что Порошенко сбежал за границуврал о том, что Порошенко сбежал.То я жду твой гнев по поводу вранья pesikot

Повідомлень: 6482 З нами з: 31.08.09 Подякував: 464 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 19:54 lapay написав: 19yuriy91 написав: Я б больше склонился к версии, что Запад хочет использовать эту ситуацию. Но не спровоцировав её. Хочет "руками" Украины противостоять расее в военном плане.

путя совершив ошибку в 2014, загнал себя в угол, но исправить ошибку хочется. Да вот выхода нет. Благоприятного. Я б больше склонился к версии, что Запад хочет использовать эту ситуацию. Но не спровоцировав её. Хочет "руками" Украины противостоять расее в военном плане.путя совершив ошибку в 2014, загнал себя в угол, но исправить ошибку хочется. Да вот выхода нет. Благоприятного.

Тут розкладка така:

Після окупації Криму відсоток ватних виборців критично став менше половини. Тому Путлер розробив план Новоросії, щоб федералізаціє зупинити наш вступ в НАТО і ЄС. Коли цей план провалився і українскі війська вже оточували Донецьк, довелося робити пряме втручання.

Так виникли Мінські угоди, де вже ЛДНР виступали в ролі гальма для нашого руху на Захід. В них була надія, що Зеленський зробить те, що не зробив Порошенко, для легітімізації цього гальма, але він теж не пішов на пряму зраду.

Тому довелось тиснути підтягуванням військ до короднів, коли і це не допоможе, буде нове Дебальцеве. Це чисто Путлерівська забаганка, після його смерті вся ця муть з Мінськими угодами кане в лєту, але зараз він все зробить, щоб були зміни українського законодавства, які, фактично, заблокують наш рух на Захід. Тут розкладка така:Після окупації Криму відсоток ватних виборців критично став менше половини. Тому Путлер розробив план Новоросії, щоб федералізаціє зупинити наш вступ в НАТО і ЄС. Коли цей план провалився і українскі війська вже оточували Донецьк, довелося робити пряме втручання.Так виникли Мінські угоди, де вже ЛДНР виступали в ролі гальма для нашого руху на Захід. В них була надія, що Зеленський зробить те, що не зробив Порошенко, для легітімізації цього гальма, але він теж не пішов на пряму зраду.Тому довелось тиснути підтягуванням військ до короднів, коли і це не допоможе, буде нове Дебальцеве. Це чисто Путлерівська забаганка, після його смерті вся ця муть з Мінськими угодами кане в лєту, але зараз він все зробить, щоб були зміни українського законодавства, які, фактично, заблокують наш рух на Захід.

Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.

У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло. Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло. Schmit

Повідомлень: 2727 З нами з: 08.09.09 Подякував: 72 раз. Подякували: 274 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 20:11 Re: Політичні дискусії Schmit написав: Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.

У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло. Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.

Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.

Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне. Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне. lapay Повідомлень: 12721 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1197 раз. Подякували: 1449 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 20:40 Schmit

Нічого страшного?

Як бути із п.4 - діалог щодо модальності виборів (1 день після відведення важких озброєнь) чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону? xaos_22 Повідомлень: 17 З нами з: 19.03.21 Подякував: 6 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 20:50 lapay написав: Schmit написав: Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.

У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло. Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.

Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.

Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне. Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне.

+100500

Все так



Тот кто говорит, что Минск-2 - это капец Украине, не уточняет, что капец Украине Минск-2 в интерпретации РФ

А значит, работает на РФ

Ну или тупой



Потому что, РФ говорит - сперва выборы, потом граница и вывод войск

А с какого хрена ?

Кто-нибудь верит, что РФ выведет войска после "выборов" ? я не верю, да и не будет такого



А Минск-2 отличная формула, сперва - прекращение огня

Выполнятся ? Да хрен там

И не выполняется российскими орками



И этим аргументом надо давить и давить дипломатически



Но у отдельно взятого Бубочки война в голове закончилась +100500Все такТот кто говорит, что Минск-2 - это капец Украине, не уточняет, что капец Украине Минск-2 в интерпретации РФА значит, работает на РФНу или тупойПотому что, РФ говорит - сперва выборы, потом граница и вывод войскА с какого хрена ?Кто-нибудь верит, что РФ выведет войска после "выборов" ? я не верю, да и не будет такогоА Минск-2 отличная формула, сперва - прекращение огняВыполнятся ? Да хрен тамИ не выполняется российскими оркамиИ этим аргументом надо давить и давить дипломатическиНо у отдельно взятого Бубочки война в голове закончилась pesikot

Повідомлень: 6482 З нами з: 31.08.09 Подякував: 464 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 7692769376947695 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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