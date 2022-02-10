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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 10 лют, 2022 19:32
unicdima
Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границуdetroyted
, ты тоже подключайся
Только не говори, что unicdima
не врал, что Порошенко сбежал за границу
А unicdima
врал о том, что Порошенко сбежал.
То я жду твой гнев по поводу вранья
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pesikot
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Додано: Чет 10 лют, 2022 19:54
lapay написав: 19yuriy91 написав:
Я б больше склонился к версии, что Запад хочет использовать эту ситуацию. Но не спровоцировав её. Хочет "руками" Украины противостоять расее в военном плане.
путя совершив ошибку в 2014, загнал себя в угол, но исправить ошибку хочется. Да вот выхода нет. Благоприятного.
Тут розкладка така:
Після окупації Криму відсоток ватних виборців критично став менше половини. Тому Путлер розробив план Новоросії, щоб федералізаціє зупинити наш вступ в НАТО і ЄС. Коли цей план провалився і українскі війська вже оточували Донецьк, довелося робити пряме втручання.
Так виникли Мінські угоди, де вже ЛДНР виступали в ролі гальма для нашого руху на Захід. В них була надія, що Зеленський зробить те, що не зробив Порошенко, для легітімізації цього гальма, але він теж не пішов на пряму зраду.
Тому довелось тиснути підтягуванням військ до короднів, коли і це не допоможе, буде нове Дебальцеве. Це чисто Путлерівська забаганка, після його смерті вся ця муть з Мінськими угодами кане в лєту, але зараз він все зробить, щоб були зміни українського законодавства, які, фактично, заблокують наш рух на Захід.
Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.
У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:11
Schmit написав:
Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.
У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.
Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.
Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне.
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lapay
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:40
Schmit
Нічого страшного?
Як бути із п.4 - діалог щодо модальності виборів (1 день після відведення важких озброєнь) чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
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xaos_22
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Додано: Чет 10 лют, 2022 20:50
lapay написав: Schmit написав:
Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.
У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.
Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.
Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне.
+100500
Все так
Тот кто говорит, что Минск-2 - это капец Украине, не уточняет, что капец Украине Минск-2 в интерпретации РФ
А значит, работает на РФ
Ну или тупой
Потому что, РФ говорит - сперва выборы, потом граница и вывод войск
А с какого хрена ?
Кто-нибудь верит, что РФ выведет войска после "выборов" ? я не верю, да и не будет такого
А Минск-2 отличная формула, сперва - прекращение огня
Выполнятся ? Да хрен там
И не выполняется российскими орками
И этим аргументом надо давить и давить дипломатически
Но у отдельно взятого Бубочки война в голове закончилась
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Додано: Чет 10 лют, 2022 21:52
xaos_22 написав:
чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт?
Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....
Амністія на основі закону це
а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000
б - обмежити тих хто керував---------------------------------------------приблизно 100 000
в - пробачити тих хто був бараном і повівся на триколор...--приблизно 2 000 000
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Додано: Чет 10 лют, 2022 22:36
xaos_22 написав:Schmit
Нічого страшного?
Як бути із п.4 - діалог щодо модальності виборів (1 день після відведення важких озброєнь) чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
4. У перший день після відводу початок діалогу про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» і про режим цих районів. Не пізніше 30 днів з дати підписання документу, прийняти постанову Верховної ради із зазначенням території, де поширюється особливий режим відповідно до Закону «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО» на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19.09.2014[11].
Нічого конкретного у цьому пункті. З ким діалог?... можна трактувати, як завгодно.
Ключове "місцевих виборів відповідно до українського законодавства
і Закону України «Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО»".
Закон давно прийнятий, можна почитати. Нічого страшного там немає.
5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.
І знову вимога - прийняти закон, але немає вимог, що у ньому прописати. Можна амністувати лише тих, хто не вбивав і пункт буде виконаний.
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:01
pesikot написав:
Порошенко вернулся
И, удивительно, после того, как Порошенко якобы не имел никаких встреч в Европе, Украину начали закидывать вооружением
так это че получается, это Петро всех там в Европах в декабре-январе поприжимал к стене и они, испугавшись, по этой причине начали закидывать сюда вооружение ?
п.с. А зачем это Хутин дал согласие на предоставление Гетьману политического убежища?
ЦЫрк, одним словом. Попкорна не напасешься
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:10
Alex2007 написав:
п.с. А зачем это Хутин дал согласие на предоставление Гетьману политического убежища
Главное, что вы на этот тролинг Путина повелись.
А Димка тоже повелся??
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Додано: Чет 10 лют, 2022 23:19
pesikot написав:unicdima
Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границуdetroyted
, ты тоже подключайся
Только не говори, что unicdima
не врал, что Порошенко сбежал за границу
А unicdima
врал о том, что Порошенко сбежал.
То я жду твой гнев по поводу вранья
"Ты сперва ответь за свою брехню" (с)
Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив.
(А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).
Дурко ти рідкісний.
Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.
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