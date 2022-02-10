Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7693769476957696 Додано: Чет 10 лют, 2022 23:37 Игорь Алексеевич написав: ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец.

Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире.

Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона.

А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет. ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец.Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире.Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона.А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет.

Где же были те националисты когда Петро впарил Украине преступные Минские договоренности?

Я офигеваю с этой пропаганды, типа уже не Петро виноват в создании Минских, а Зеленский их создавал. Где же были те националисты когда Петро впарил Украине преступные Минские договоренности?Я офигеваю с этой пропаганды, типа уже не Петро виноват в создании Минских, а Зеленский их создавал. unicdima

Повідомлень: 2240 З нами з: 10.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 23:46 pesikot написав: unicdima

Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу



detroyted, ты тоже подключайся

Только не говори, что unicdima не врал, что Порошенко сбежал за границу



А unicdima врал о том, что Порошенко сбежал.

То я жду твой гнев по поводу вранья Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу, ты тоже подключайсяТолько не говори, чтоне врал, что Порошенко сбежал за границуврал о том, что Порошенко сбежал.То я жду твой гнев по поводу вранья

Ух ты, оказывается Петро не сбегал срочно за границу когда ему пидозру вручали, оказывается он месяц не ныкался по заграницам.

Порохоботы брешут всегда. Ух ты, оказывается Петро не сбегал срочно за границу когда ему пидозру вручали, оказывается он месяц не ныкался по заграницам.Порохоботы брешут всегда. unicdima

Повідомлень: 2240 З нами з: 10.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 лют, 2022 23:48 detroytred написав: "Ты сперва ответь за свою брехню" (с)

Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив.

(А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).



Дурко ти рідкісний.

Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити. "Ты сперва ответь за свою брехню" (с)Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив.(А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).Дурко ти рідкісний.Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.

Тю, та вони вже давно переплюнули російську пропаганду, вся російська пропаганда не продукує стільки фейків та брехні як порохата. Тю, та вони вже давно переплюнули російську пропаганду, вся російська пропаганда не продукує стільки фейків та брехні як порохата. unicdima

Повідомлень: 2240 З нами з: 10.06.19 Подякував: 97 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7693769476957696 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_