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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7693769476957696
Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:37

  Игорь Алексеевич написав:ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец.
Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире.
Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона.
А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет. :roll:

Где же были те националисты когда Петро впарил Украине преступные Минские договоренности?
Я офигеваю с этой пропаганды, типа уже не Петро виноват в создании Минских, а Зеленский их создавал.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:46

  pesikot написав:unicdima
Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу

detroyted, ты тоже подключайся
Только не говори, что unicdima не врал, что Порошенко сбежал за границу

А unicdima врал о том, что Порошенко сбежал.
То я жду твой гнев по поводу вранья :)

Ух ты, оказывается Петро не сбегал срочно за границу когда ему пидозру вручали, оказывается он месяц не ныкался по заграницам.
Порохоботы брешут всегда.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 10 лют, 2022 23:48

  detroytred написав:"Ты сперва ответь за свою брехню" (с)
Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив.
(А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).

Дурко ти рідкісний.
Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.

Тю, та вони вже давно переплюнули російську пропаганду, вся російська пропаганда не продукує стільки фейків та брехні як порохата.
unicdima
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  #<1 ... 7693769476957696
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