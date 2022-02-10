Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Игорь Алексеевич написав:ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец. Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире. Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона. А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет.
Где же были те националисты когда Петро впарил Украине преступные Минские договоренности? Я офигеваю с этой пропаганды, типа уже не Петро виноват в создании Минских, а Зеленский их создавал.
detroytred написав:"Ты сперва ответь за свою брехню" (с) Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив. (А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).
Дурко ти рідкісний. Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.
Тю, та вони вже давно переплюнули російську пропаганду, вся російська пропаганда не продукує стільки фейків та брехні як порохата.
Суд приговорил к пяти годам колонии 16-летнего школьника из Канска (Красноярский край) Никиту Уварова по обвинению в обучении террористической деятельности. В основу дела легли действия подростков в компьютерной игре Minecraft.
Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Никите Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщают глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и радиостанция "Эхо Москвы".
Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности за содействие следствию, прокуратура запрашивала им от шести до девяти лет колонии.
Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму. При этом директор ФСБ Александр Бортников в июне 2021 года заявлял, что террористы вербуют молодежь в чатах многопользовательских компьютерных игр и создают «игровые ситуации совершения терактов».
Tegularius написав:Снова ни до чего не договорились. США вывозят своих граждан. По Донецку разъезжает тяжелая техника. Не верил до конца, что что-то грядет очень нехорошее, но теперь гложут сомнения...
у меня вот только один вопрос интересует - о чем можно говорить 9 часов и ровным счетом ни о чем не договориться в итоге
Tegularius написав:Снова ни до чего не договорились. США вывозят своих граждан. По Донецку разъезжает тяжелая техника. Не верил до конца, что что-то грядет очень нехорошее, но теперь гложут сомнения...
у меня вот только один вопрос интересует - о чем можно говорить 9 часов и ровным счетом ни о чем не договориться в итоге
Можно молчать по разным углам оказывая друг на друга психологическое давление