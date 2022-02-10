Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:06

lapay написав: Schmit написав: Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.

У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло. Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати.У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.

Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.

Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне. Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха.Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне.

Зранку був повтор передачі *Великий Львів* на експрессо.Уявляєте, Тягнибок на всю студію по скайпу проволав, що виконання Мінська в будь-який спосіб -- це загроза Україні. Хоч з контролем кордону, хоч з виведенням рашовійськ.Гості підтримували.Навіть представник "Європейської солідарності" зміг лише додати, що підписувалося під тиском отих умов того часу.Зи.Я так розумію, що їх лякає оце:*11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової конституції, яка передбачає в якості ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей згідно з заходами, зазначеними в примітці[1], до кінця 2015 року. (Див. примітка.)*Тобто зміни в Конструкцію. З усіма наслідками.Ще питання: ось оці "особливі" статуси Донбасу наче ж включені ще за Порошенка в 2015?І стосовно кордону: як ми можемо вимагати спочатку контролю кордону, коли в Мінських чітко вказано, що відновлення контролю кордону повинно лише ПОЧАТИСЯ в перший день після!!!! місцевих виборів.Лише ПОЧАТИСЯ! Після!З.з.и.А так згоден з Вашим баченням, що рашку можна прищучити отим спочатку відведенням з Дебальцево.Згідно:*- для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.*.