Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Игорь Алексеевич написав:ЗЕ и его команде я думаю пришёл пипец. Все мировые лидеры от ЗЕ требуют выполнить минские договорённости, что бы не наколять обстановку в мире. Но, если он их выполнит, то в стране начнётся гражданская война и националисты выкинут ЗЕ с его трона. А не выполнит, то раша тогда введёт свои войска и он как янык вынужден будет уехать жить на запад и типа быть признанным Европой гарантом, но фактически управлять страной не сможет.
Где же были те националисты когда Петро впарил Украине преступные Минские договоренности? Я офигеваю с этой пропаганды, типа уже не Петро виноват в создании Минских, а Зеленский их создавал.
detroytred написав:"Ты сперва ответь за свою брехню" (с) Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив. (А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).
Дурко ти рідкісний. Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.
Тю, та вони вже давно переплюнули російську пропаганду, вся російська пропаганда не продукує стільки фейків та брехні як порохата.
Суд приговорил к пяти годам колонии 16-летнего школьника из Канска (Красноярский край) Никиту Уварова по обвинению в обучении террористической деятельности. В основу дела легли действия подростков в компьютерной игре Minecraft.
Выездная коллегия Восточного окружного военного суда назначила Никите Уварову пять лет колонии и штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщают глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков и радиостанция "Эхо Москвы".
Двух других фигурантов дела освободили от уголовной ответственности за содействие следствию, прокуратура запрашивала им от шести до девяти лет колонии.
Их переписка, в том числе об игре, была использована следствием как доказательство обучения терроризму. При этом директор ФСБ Александр Бортников в июне 2021 года заявлял, что террористы вербуют молодежь в чатах многопользовательских компьютерных игр и создают «игровые ситуации совершения терактов».
Tegularius написав:Снова ни до чего не договорились. США вывозят своих граждан. По Донецку разъезжает тяжелая техника. Не верил до конца, что что-то грядет очень нехорошее, но теперь гложут сомнения...
у меня вот только один вопрос интересует - о чем можно говорить 9 часов и ровным счетом ни о чем не договориться в итоге
Tegularius написав:Снова ни до чего не договорились. США вывозят своих граждан. По Донецку разъезжает тяжелая техника. Не верил до конца, что что-то грядет очень нехорошее, но теперь гложут сомнения...
у меня вот только один вопрос интересует - о чем можно говорить 9 часов и ровным счетом ни о чем не договориться в итоге
Можно молчать по разным углам оказывая друг на друга психологическое давление
Перекрытие Азовского скасовано. По Черному.. Есть тут мореманы?? Я так понимаю там выход из Одессы есть, но просто надо вдоль черноморского побережья идти, что удлиняет путь, так? Или там все перекрыто?
Tegularius написав:Снова ни до чего не договорились. США вывозят своих граждан. По Донецку разъезжает тяжелая техника. Не верил до конца, что что-то грядет очень нехорошее, но теперь гложут сомнения...
у меня вот только один вопрос интересует - о чем можно говорить 9 часов и ровным счетом ни о чем не договориться в итоге
А о чем можно договориться? Выполнение минска будет означать гражданскую войну, невыполнение - всё что угодно. Выбора фактически нет.
Т.е. выбор, конечно, есть - замораживание конфликта, как в Приднестровье и Грузии, но теперь фюрер хочет большего.
Schmit написав:Насправді в Мінських угодах нема нічого страшного для України, все залежить від того, як їх виконувати. У 2019 Зелі потрібно було слідувати розробленій Порошенко дорожній карті і продовжувати наполягати на введенні миротворців ООН. Пуйло ж вже погоджувалось на миротворців на лінії розмежування, потрібно було за це зачепитись і пізніше добиватись миротворців на кордоні. Але ні, зелене чудо у 2019 і пидписало формулу Штайнмаєра. Як тепер з цього виплутуватись - не зрозуміло.
Так і є. Там в 2 пункті треба відвести війська і, фактично, віддати Дебальцево під контроль Україні. На це вони ніколи не підуть, тому Мінські угоди мертвонароджені, завдяки позиції Пороха. Зелі треба тільки чітко заявити, що ми, або дослівно виконуємо послідовність всіх пунктів угоди, або ведемо переговори по їх модифікації чи адаптації (нова угода). Але в нього кишка тонка підти проти волі ботоксного куміра, і починається белькотіння, формула Штайнмаєра, якісь незрозумілі поступки і тому подібне.
Зранку був повтор передачі *Великий Львів* на експрессо. Уявляєте, Тягнибок на всю студію по скайпу проволав, що виконання Мінська в будь-який спосіб -- це загроза Україні. Хоч з контролем кордону, хоч з виведенням рашовійськ. Гості підтримували. Навіть представник "Європейської солідарності" зміг лише додати, що підписувалося під тиском отих умов того часу.
Зи. Я так розумію, що їх лякає оце: *11. Проведення конституційної реформи в Україні з набуттям чинності до кінця 2015 року нової конституції, яка передбачає в якості ключового елемента децентралізацію (з урахуванням особливостей окремих районів Донецької та Луганської областей, узгоджених з представниками цих районів), а також прийняття постійного законодавства про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей згідно з заходами, зазначеними в примітці[1], до кінця 2015 року. (Див. примітка.)* https://uapress.info/uk/news/show/61526/
Тобто зміни в Конструкцію. З усіма наслідками. Ще питання: ось оці "особливі" статуси Донбасу наче ж включені ще за Порошенка в 2015?
І стосовно кордону: як ми можемо вимагати спочатку контролю кордону, коли в Мінських чітко вказано, що відновлення контролю кордону повинно лише ПОЧАТИСЯ в перший день після!!!! місцевих виборів. Лише ПОЧАТИСЯ! Після!
З.з.и. А так згоден з Вашим баченням, що рашку можна прищучити отим спочатку відведенням з Дебальцево. Згідно: *- для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.*.