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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7694769576967697 Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08 budivelnik написав: xaos_22 написав: чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону? чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону? А чим Вам не подобається цей пункт?

Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....

Амністія на основі закону це

а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000 А чим Вам не подобається цей пункт?Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....Амністія на основі закону цеа - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000

Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? Starikan 2 Повідомлень: 18556 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2424 раз. Подякували: 3039 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:13 Starikan написав: budivelnik написав: xaos_22 написав: чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону? чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону? А чим Вам не подобається цей пункт?

Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....

Амністія на основі закону це

а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000 А чим Вам не подобається цей пункт?Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....Амністія на основі закону цеа - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000

Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта?

А чого їх взагалі можна карати?



Якщо:

"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"



Це ж майбутні:

"створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;" А чого їх взагалі можна карати?Якщо:"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"Це ж майбутні:"створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;" detroytred

Повідомлень: 25027 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2125 раз. Подякували: 3241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:28 detroytred написав: Starikan написав: Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? А чого їх взагалі можна карати?

Якщо:

"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;" А чого їх взагалі можна карати?Якщо:"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"

Я просто дал конкретный ответ на мнение будивельника, независимо от того, что прописано в минске.

Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.

Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война.

"Народная милиция", блин...



А по поводу контроля Украины над границей - не верю, что боевики это допустят - опять будут вооруженные столкновения.



И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями? Я просто дал конкретный ответ на мнение будивельника, независимо от того, что прописано в минске.Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война."Народная милиция", блин...А по поводу контроля Украины над границей - не верю, что боевики это допустят - опять будут вооруженные столкновения.И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями? Starikan 2 Повідомлень: 18556 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2424 раз. Подякували: 3039 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7694769576967697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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