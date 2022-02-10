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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7694769576967697
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08

  budivelnik написав:
  xaos_22 написав:чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт?
Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....
Амністія на основі закону це
а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000

Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:13

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  xaos_22 написав:чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт?
Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....
Амністія на основі закону це
а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000

Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? :shock:

А чого їх взагалі можна карати?

Якщо:
"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"

Це ж майбутні:
"створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;"
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:28

  detroytred написав:
  Starikan написав: Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? :shock:
А чого їх взагалі можна карати?
Якщо:
"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"

Я просто дал конкретный ответ на мнение будивельника, независимо от того, что прописано в минске.
Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.
Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война.
"Народная милиция", блин...

А по поводу контроля Украины над границей - не верю, что боевики это допустят - опять будут вооруженные столкновения.

И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями?
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  #<1 ... 7694769576967697
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