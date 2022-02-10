Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:08
Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:13
А чого їх взагалі можна карати?
Якщо:
"- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"
Це ж майбутні:
"створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;"
Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:28
Я просто дал конкретный ответ на мнение будивельника, независимо от того, что прописано в минске.
Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.
Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война.
"Народная милиция", блин...
А по поводу контроля Украины над границей - не верю, что боевики это допустят - опять будут вооруженные столкновения.
И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями?
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