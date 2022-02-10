Додано: П'ят 11 лют, 2022 12:54

detroytred написав: Зранку був повтор передачі *Великий Львів* на експрессо.

Уявляєте, Тягнибок на всю студію по скайпу проволав, що виконання Мінська в будь-який спосіб -- це загроза Україні. Хоч з контролем кордону, хоч з виведенням рашовійськ.

Гості підтримували.

Навіть представник "Європейської солідарності" зміг лише додати, що підписувалося під тиском отих умов того часу. Зранку був повтор передачі *Великий Львів* на експрессо.Уявляєте, Тягнибок на всю студію по скайпу проволав, що виконання Мінська в будь-який спосіб -- це загроза Україні. Хоч з контролем кордону, хоч з виведенням рашовійськ.Гості підтримували.Навіть представник "Європейської солідарності" зміг лише додати, що підписувалося під тиском отих умов того часу.

Ну, проти перших пунктів ми не проти. Вчора навіть домовлялись про додаткову верифікацію перемир'ч. Не кажучи вже про обмін полоненими. Навіть Раша частково виконує перший пункт. Тільки наступні виконувати не хоче, і намагається відразу перескочити до кінця списку, а так не буде.В принципі, Путлеру ці угоди теж не потрібні, в нього ідея-фікс отримати письмові гарантії нашего не вступу в НАТО і ЄС, як у Зелі посадити Пороха. Він і від Заходу вимагав цих гарантій, і від нас, а нічого не виходить.Наскільки він упоротий в цій своїй меті - важко сказати. Я вже був схилявся до того, що він її покинув, змирився з реальністю, але ж ні, знову почав, минулої весни, ескалацію.Боюсь, що таки почне бойові дії на Донбасі, бо треба всім показати, і своїм, і чужим, що він може робити, що хоче, і з ним треба рахуватись...