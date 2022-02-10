Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
xaos_22 написав:чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт? Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся.... Амністія на основі закону це а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000
Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта?
А чого їх взагалі можна карати?
Якщо: "- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"
Це ж майбутні: "створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в окремих районах Донецької і Луганської областей;"
Starikan написав: Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта?
А чого їх взагалі можна карати? Якщо: "- звільнення від покарання, переслідування і дискримінації осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької і Луганської областей;"
Я просто дал конкретный ответ на мнение будивельника, независимо от того, что прописано в минске. Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти. Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война. "Народная милиция", блин...
А по поводу контроля Украины над границей - не верю, что боевики это допустят - опять будут вооруженные столкновения.
И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями?
detroytred написав: А так згоден з Вашим баченням, що рашку можна прищучити отим спочатку відведенням з Дебальцево. Згідно: *- для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.*.
Рашку никто уже прищучить не может. Время давно упущено. Уже всеми признано, что она имеет одну из сильнейших и наиболее боеспособную армию в мире. Кроме того, она уже продемонстрировала, что никакие санкции ее не пугают. С учетом полной поддержки Китаем ее внешней политики и решимости на любые действия вплоть до применения ЯО - Западу придется смириться (и это уже происходит) с любыми ее действиями в зоне ее "сферы влияния".
"Наши противники – жалкие черви. Я видел их в Мюнхене" (с) (Адольф)
detroytred написав:Зранку був повтор передачі *Великий Львів* на експрессо. Уявляєте, Тягнибок на всю студію по скайпу проволав, що виконання Мінська в будь-який спосіб -- це загроза Україні. Хоч з контролем кордону, хоч з виведенням рашовійськ. Гості підтримували. Навіть представник "Європейської солідарності" зміг лише додати, що підписувалося під тиском отих умов того часу.
Ну, проти перших пунктів ми не проти. Вчора навіть домовлялись про додаткову верифікацію перемир'ч. Не кажучи вже про обмін полоненими. Навіть Раша частково виконує перший пункт. Тільки наступні виконувати не хоче, і намагається відразу перескочити до кінця списку, а так не буде. В принципі, Путлеру ці угоди теж не потрібні, в нього ідея-фікс отримати письмові гарантії нашего не вступу в НАТО і ЄС, як у Зелі посадити Пороха. Він і від Заходу вимагав цих гарантій, і від нас, а нічого не виходить. Наскільки він упоротий в цій своїй меті - важко сказати. Я вже був схилявся до того, що він її покинув, змирився з реальністю, але ж ні, знову почав, минулої весни, ескалацію. Боюсь, що таки почне бойові дії на Донбасі, бо треба всім показати, і своїм, і чужим, що він може робити, що хоче, і з ним треба рахуватись...
detroytred написав: А так згоден з Вашим баченням, що рашку можна прищучити отим спочатку відведенням з Дебальцево. Згідно: *- для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.*.
Рашку никто уже прищучить не может. Время давно упущено. Уже всеми признано, что она имеет одну из сильнейших и наиболее боеспособную армию в мире. Кроме того, она уже продемонстрировала, что никакие санкции ее не пугают. С учетом полной поддержки Китаем ее внешней политики и решимости на любые действия вплоть до применения ЯО - Западу придется смириться (и это уже происходит) с любыми ее действиями в зоне ее "сферы влияния".
"Наши противники – жалкие черви. Я видел их в Мюнхене" (с) (Адольф)
🤔 В мене абсолютно протилежне бачення.
Рашка не в стані силою вирішити питання в своїх "исконно" територіях контролю: від Молдови до України. Її сунуть і сунуть.
Вона здатна лише "огрызаться", коли загонять в кут. Власне й армію свою вона намагається посилити, щоб залишки не відібрали да й саму вже не схарчили.
З.и. Прикольний фюрер, об якого обтирають ноги всі, кому не лінь: від свого гіркінда до міністерки закордонних справ (Британії).
Тільки що дивився передачу, де мимоходь вказали, що Блінкен ще півроку тому об'їхав та умовив союзників по НАТО переглянути своє оснащення зброєю з передачею надлишкового Україні. Ще півроку тому...
Нардеп от «Голоса» Александра Устинова заявила, что полетит рожать ребёнка в США.
Решила сделать она такое объявление после того как об этом сообщил нардеп Дубинский, а также стали задавать вопросы журналисты.
Обьясняет она это тем, что в США работает ее муж и у него дескать нет времени приехать в Киев, чтоб быть во время родов (что и не мудрено в условиях практически ежедневных рекомендаций американских властей не ехать в Украину из-за угрозы начала войны с Россией).
Нардеп от «Голоса» Александра Устинова заявила, что полетит рожать ребёнка в США.
Решила сделать она такое объявление после того как об этом сообщил нардеп Дубинский, а также стали задавать вопросы журналисты.
Обьясняет она это тем, что в США работает ее муж и у него дескать нет времени приехать в Киев, чтоб быть во время родов (что и не мудрено в условиях практически ежедневных рекомендаций американских властей не ехать в Украину из-за угрозы начала войны с Россией).
Подробности на её фейсбуке, кому интересно
Эти граждане вообще никого не интересуют, пусть едет на..... и не возвращается. Они все себя полностью помножили на ноль давным-давно.