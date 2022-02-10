Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Что там у тебя хорошо? Твои учения начали ? Гордость распирает?)
Вкладчик1234 написав:организаторы плана побега из Афганистана
Ты счас за интересы Афганистана переживаешь, или своих работодателей?)) Мне вот вообще без разницы, как распределяют штаты свои интересы: им интересен Афганистан или Сирия с Китаем. У Украины есть враг (ну в смысле твой друг) , и для борьбы с ним надо оружие.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 лют, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав: Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов. Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...
Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й. Просто зрада якась.
Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок ))) Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли. Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.