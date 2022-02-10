RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7695769676977698
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:14

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:если всё так хорошо?

Что там у тебя хорошо? Твои учения начали ? :lol: Гордость распирает?)

  Вкладчик1234 написав:организаторы плана побега из Афганистана

Ты счас за интересы Афганистана переживаешь, или своих работодателей?))
Мне вот вообще без разницы, как распределяют штаты свои интересы: им интересен Афганистан или Сирия с Китаем. У Украины есть враг (ну в смысле твой друг) , и для борьбы с ним надо оружие.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 11 лют, 2022 14:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7091
З нами з: 15.02.09
Подякував: 483 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:18

  Hotab написав:Зображення
Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов.
Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...

Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й.
Просто зрада якась. :D

Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок )))
Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли.
Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7695769676977698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.