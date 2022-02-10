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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7695769676977698
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:18

  Hotab написав:Зображення
Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов.
Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...

Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й.
Просто зрада якась. :D

Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок )))
Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли.
Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.
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