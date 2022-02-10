Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й.
Просто зрада якась.
Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок )))
Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли.
Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.