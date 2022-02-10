Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Hotab написав: Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов. Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...
Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й. Просто зрада якась.
Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок ))) Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли. Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.
Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов. Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...
Зачем тогда организаторы плана побега из Афганистана занимаются аналогичным планом для Украины, если всё так хорошо?
нато решило слить ненужное вооружение и обновиться, но чтобы это как то обосновать на нас должны хотя бы напасть. Главное чтобы не вышло как с кольчугами когда джавелины будут продаваться на любом исламском базаре.
xaos_22 написав:чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт? Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся.... Амністія на основі закону це а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000
Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта?
Ці 50000 головорізів будуть першими, хто перетне кордон Україна-Росія..... Якиась сотня/друга найтупіших - залишиться.. От і вийде Осудимо заочно 49500 Засудимо і посадимо очно - 500