RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7695769676977698
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:18

  Hotab написав:Зображення
Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов.
Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...

Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й.
Просто зрада якась. :D

Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок )))
Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли.
Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2240
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:01

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Зображення


Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов.
Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...

Зачем тогда организаторы плана побега из Афганистана занимаются аналогичным планом для Украины, если всё так хорошо?
нато решило слить ненужное вооружение и обновиться, но чтобы это как то обосновать на нас должны хотя бы напасть. Главное чтобы не вышло как с кольчугами когда джавелины будут продаваться на любом исламском базаре.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10792
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:20

unicdima
Ви по што мальчіка в трусіках ображали? За кіднепінг стаття, і сокамерники приголублять...
lapay
 
Повідомлень: 12723
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1197 раз.
Подякували: 1451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:44

  Starikan написав:А о чем можно договориться?
Выполнение минска будет означать гражданскую войну,

С чего бы вдруг? Кто с кем будет воевать?
Tegularius
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 11.02.14
Подякував: 231 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:53

  Starikan написав:Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.
Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война.

Не будет никакого мщения. В Руанде полтора миллиона отгеноцидили, 20 лет спустя живут в мире, стали самой благополучной страной Африки.

И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще

Кому в РФ нужен их уголь и их металл?
Tegularius
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 11.02.14
Подякував: 231 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:59

Русские танки

vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10792
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:00

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями
хотят чтобы Украина платила им дань и ни во что не лезла, типа как Чечня-2. Кроме того по указам из кремля они чуть что будут бузить устраивая антинатовские майданы и движения против ес.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10792
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2684 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:22

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  xaos_22 написав:чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт?
Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....
Амністія на основі закону це
а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000
Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? :shock:
Ці 50000 головорізів будуть першими, хто перетне кордон Україна-Росія.....
Якиась сотня/друга найтупіших - залишиться..
От і вийде
Осудимо заочно 49500
Засудимо і посадимо очно - 500
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25460
З нами з: 15.01.09
Подякував: 243 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7695769676977698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: unicdima і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (217)
11.02.2022 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.