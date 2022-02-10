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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7696769776987699>
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 14:18

  Hotab написав:Зображення
Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов.
Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...

Вчора два було, сьогодні ще один прилетів, 16-й.
Просто зрада якась. :D

Цікаво було спостерігати за еволюцією порохатої пропаганди на цей рахунок )))
Коли прилетів перший борт то почалося- Зеленський не дає розмитнювати зброю, зрадаімпічментвсінамайдан!!!. Як одразу армійці забрали зброю то замовкли.
Після перемовин Зеленського з Байденом почалося- Зеленський смертельно образив Байдена, таке не прощається, зброї більше не буде, зрадаімпічментвсінамайдан!!! Як поставки не припинилися, а навпаки стали наростати то замовкли.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:01

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:Зображення


Говорят, там Джавелинчики и другие радости для швайнов.
Это вроде 14-й самолёт из общих запланированных около 40...

Зачем тогда организаторы плана побега из Афганистана занимаются аналогичным планом для Украины, если всё так хорошо?
нато решило слить ненужное вооружение и обновиться, но чтобы это как то обосновать на нас должны хотя бы напасть. Главное чтобы не вышло как с кольчугами когда джавелины будут продаваться на любом исламском базаре.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:20

unicdima
Ви по што мальчіка в трусіках ображали? За кіднепінг стаття, і сокамерники приголублять...
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:44

  Starikan написав:А о чем можно договориться?
Выполнение минска будет означать гражданскую войну,

С чего бы вдруг? Кто с кем будет воевать?
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:53

  Starikan написав:Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.
Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война.

Не будет никакого мщения. В Руанде полтора миллиона отгеноцидили, 20 лет спустя живут в мире, стали самой благополучной страной Африки.

И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще

Кому в РФ нужен их уголь и их металл?
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 16:59

Русские танки

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:00

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще??? Во-первых, там они полные хозяева, во-вторых, что будет с отжатыми ими предприятиями
хотят чтобы Украина платила им дань и ни во что не лезла, типа как Чечня-2. Кроме того по указам из кремля они чуть что будут бузить устраивая антинатовские майданы и движения против ес.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:22

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  xaos_22 написав:чи з п.5 - помилування та амністія на основі закону?
А чим Вам не подобається цей пункт?
Тут же не має - тотальна амністія всіх і вся....
Амністія на основі закону це
а - посадити тих хто вбивав----------------------------------------------приблизно 50 000
Вы смеетесь? Посадить 50 тыс вооруженных головорезов, половина из которых имеет российские паспорта? :shock:
Ці 50000 головорізів будуть першими, хто перетне кордон Україна-Росія.....
Якиась сотня/друга найтупіших - залишиться..
От і вийде
Осудимо заочно 49500
Засудимо і посадимо очно - 500
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:56

  Hotab написав:Мне вот вообще без разницы, как распределяют штаты свои интересы: им интересен Афганистан или Сирия с Китаем. У Украины есть враг , и для борьбы с ним надо оружие.

Саме так.
Бо воювати, як би там не було, прийдеться саме українцям.

Хоча це не відміняє того, що спробувати долучити до цього ще й безпосередньо самих партнерів -- справа цілком нормальна.
Вийде не вийде, то вже таке))
Нехай більше допомоги надають, якщо безпосередньо воювати не будуть.

Мені тільки не подобається, що оператори птрк та пзрк отримують на 75% більше. Хоча згідно обов'язків кожен солдат повинен оволодіти всіма типами зброї підрозділу. Й оволодіває, а 75% нараховується лише штатним операторам. Якось несправедливо.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:33

  detroytred написав:
Хоча це не відміняє того, що спробувати долучити до цього ще й безпосередньо самих партнерів -- справа цілком нормальна.
Вийде не вийде, то вже таке))
Нехай більше допомоги надають, якщо безпосередньо воювати не будуть.


Могут и ,типа, "добровольцами"
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