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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7696769776987699
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 18:48

С 4й минуты

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:36

Re: Політичні дискусії

оборзевший выездной цырк зельца в Харькове таки закрыл (наложил санкции) на "ватный" канал Наш.
Ох чую, судьба зельца будет похлеще чем у овоща...
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 19:58

  detroytred написав:
  pesikot написав:unicdima
Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу

detroyted, ты тоже подключайся
Только не говори, что unicdima не врал, что Порошенко сбежал за границу

А unicdima врал о том, что Порошенко сбежал.
То я жду твой гнев по поводу вранья :)

"Ты сперва ответь за свою брехню" (с)
Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив.
(А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).

Дурко ти рідкісний.
Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.

То есть, ты не признаешь, что unicdima врал
Ты поддержал враньё unicdima
Так и запишем :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:00

  unicdima написав:
  pesikot написав:unicdima
Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу

detroyted, ты тоже подключайся
Только не говори, что unicdima не врал, что Порошенко сбежал за границу

А unicdima врал о том, что Порошенко сбежал.
То я жду твой гнев по поводу вранья :)

Ух ты, оказывается Петро не сбегал срочно за границу когда ему пидозру вручали, оказывается он месяц не ныкался по заграницам.

Ты брехло
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:02

  Starikan написав:
  detroytred написав: А так згоден з Вашим баченням, що рашку можна прищучити отим спочатку відведенням з Дебальцево.
Згідно:
*- для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандуму від 19 вересня 2014 р.*.

Рашку никто уже прищучить не может. Время давно упущено.
Уже всеми признано, что она имеет одну из сильнейших и наиболее боеспособную армию в мире. Кроме того, она уже продемонстрировала, что никакие санкции ее не пугают. С учетом полной поддержки Китаем ее внешней политики и решимости на любые действия вплоть до применения ЯО - Западу придется смириться (и это уже происходит) с любыми ее действиями в зоне ее "сферы влияния".

"Наши противники – жалкие черви. Я видел их в Мюнхене" (с) (Адольф)

А вот тут вы очень сильно неправы
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:29

  pesikot написав:
  detroytred написав:
  pesikot написав:unicdima
Ты сперва ответь за свою брехню, что Порошенко сбежал за границу

detroyted, ты тоже подключайся
Только не говори, что unicdima не врал, что Порошенко сбежал за границу

А unicdima врал о том, что Порошенко сбежал.
То я жду твой гнев по поводу вранья :)

"Ты сперва ответь за свою брехню" (с)
Наприклад, за останню - Монастирський визнав, що йому дзвонив Трухін. З твоїм же посиланням, в якому все навпаки - тобто Монастирський це категорично заперечив.
(А також за цілий ряд інших фактів твоєї брехні: від звинувачення Юкрейна до брехні на мою особисту адресу).

Дурко ти рідкісний.
Вже кисильова перевищив по брехливості, а ще якісь мені пропозиції намагаєшся ставити.

То есть, ты не признаешь, что unicdima врал
Ты поддержал враньё unicdima
Так и запишем :)

Рідкісний дурко.
З логікою в тебе лихо.
Не треба зі стелі.
Що визнаю я, що не визнаю, можна побачити лише з моїх тверджень-висловлювань стосовно цього.
Ну а те, що твої прохання мені до... після твоїх багатьох ігнорів моїх вимог до тебе (в тому числі і відповісти за брехню), я тобі вже не раз вказував.
Але до тебе не доходить.
Спробуй губами ворушити при читанні.

Поки по конкретним фактам твоєї брехні можна записати лише одне -- брехун ти не гірше кисельова.
Запиши.
detroytred
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