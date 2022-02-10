Додано: П'ят 11 лют, 2022 20:54

pesikot написав: Alex2007 написав: оборзевший выездной цырк зельца в Харькове таки закрыл (наложил санкции) на "ватный" канал Наш.

Ох чую, судьба зельца будет похлеще чем у овоща... оборзевший выездной цырк зельца в Харькове таки закрыл (наложил санкции) на "ватный" канал Наш.Ох чую, судьба зельца будет похлеще чем у овоща...

detroyted, почему ты не обращаешь внимание на тех, кто критикует закрытие канала Наш ?



Но обращаешь внимание на меня

Ведь понятно же, что ты поддерживаешь РФ , почему ты не обращаешь внимание на тех, кто критикует закрытие канала Наш ?Но обращаешь внимание на меняВедь понятно же, что ты поддерживаешь РФ

"Рідкісний дурко.З логікою в тебе лихо.Не треба зі стелі.Що визнаю я, що не визнаю, можна побачити лише з моїх тверджень-висловлювань стосовно цього.Ну а те, що твої прохання мені до... після твоїх багатьох ігнорів моїх вимог до тебе (в тому числі і відповісти за брехню), я тобі вже не раз вказував.Але до тебе не доходить.Спробуй губами ворушити при читанні." (С)Чудаче дурненьке!Зверни увагу (вкотре тобі це вказую): я не реагую на тебе першим давно.Ти сам стрибаєш ..., шкваришся, а потім вкотре заявляєш - *Но обращаешь внимание на меня*.Що в тебе з логікою?????А потім ще й висновок робиш - "Ведь понятно же, что ты поддерживаешь РФ".Дурне сміття ти...З.и.Стосовно *белого польто* -- знов брешеш. Я тобі вже не раз вказував, що на роль ні героя, ні хероя не претендував ніколи. Запросто можу й помилятися.Де зашкварився в значному -- завжди радий отримати факти. Визнаю, якщо був неправий.Але ігнорування твоїх!!! прохань, рахування постів та тощо -- це смішно.Особливо на фоні тебе.(Попрохає Старікан та ін. я без проблем викажу своє бачення. Хоч по чому. Хоч по "Наш", хоч по від'їзду Порошенка. От тоді й запишеш, клоун).*Поддерживаешь рф* -- це наклеп (клевета), розумієш ти?Сміття...Тобі робити наклепи, брехати, вже так просто, як дихати. Як кисельову.Ти вже навіть не розумієш цього.Ще раз нагадую: мені від тебе цікавить тільки одне -- поясни свої оці ганебні дії. Як можна так впасти? Ти ж не брехлом, наклепником народився-то. Щось мабуть хоч про краплю порядності колись чув.Поясни -- як ти отак можеш? Як деградував у цьому напрямку? Невже ніколи не замислювався?Це дійсно цікаво.Кисильов, зрозуміло, гроші заробляє, жирне життя собі.А от ти чому-то? Є ж причини?