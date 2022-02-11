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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7697769876997700
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:02

С российских каналов

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:30

Возможно, "западные партнеры" таки решили слить Украину, которая превратилась в "чемодан без ручки". Но при этом в процессе максимально зашкварить Россию.
Поэтому всячески науськивают и провоцируют небратьев.
Украина ваша, идите и берите. Воевать мы за неё не будем, обещаем, не боись. Вон уже своих граждан вывозим, чтобы вы не опасались, что кого случайно заденет и мы пойдем мстить. Вы сильнее намного, мы вот сами посчитали, у вашей армии не будет проблем. Даже карту со стрелочками нарисовали, куда вам двигать.
Ну мы конечно должны сохранить лицо, вы же понимаете. Введем какие-то санкции, но они не страшные, так для проформы. Боитесь отключения от Свифта - не бойтесь, не отключим. За Северный поток-2: так вам он уже и не нужен будет особо, если украинская труба теперь будет ваша.

Думаете, может, что вы сможете уламать украинскую власть на минские? Вот это нет, забудьте. Или может думаете, что через время в Украине может прийти в власти какой-нибудь Мураев, который пойдет вам на встречу? И этому не бывать, все возможности агитации им перекроем, каналы закроем, еще и в ютюбе забаним.

Так что хотите решить проблему с Украиной - вперед, шашкой наголо. Слабо вам?

И что тревожно: как бы ни противоречил всем разумным интересам России этот сценарий, у раздразненного медведя могут не выдержать нервы.
Tegularius
 
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  #<1 ... 7697769876997700
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