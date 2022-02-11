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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7697769876997700
Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:02

С российских каналов

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:30

Возможно, "западные партнеры" таки решили слить Украину, которая превратилась в "чемодан без ручки". Но при этом в процессе максимально зашкварить Россию.
Поэтому всячески науськивают и провоцируют небратьев.
Украина ваша, идите и берите. Воевать мы за неё не будем, обещаем, не боись. Вон уже своих граждан вывозим, чтобы вы не опасались, что кого случайно заденет и мы пойдем мстить. Вы сильнее намного, мы вот сами посчитали, у вашей армии не будет проблем. Даже карту со стрелочками нарисовали, куда вам двигать.
Ну мы конечно должны сохранить лицо, вы же понимаете. Введем какие-то санкции, но они не страшные, так для проформы. Боитесь отключения от Свифта - не бойтесь, не отключим. За Северный поток-2: так вам он уже и не нужен будет особо, если украинская труба теперь будет ваша.

Думаете, может, что вы сможете уламать украинскую власть на минские? Вот это нет, забудьте. Или может думаете, что через время в Украине может прийти в власти какой-нибудь Мураев, который пойдет вам на встречу? И этому не бывать, все возможности агитации им перекроем, каналы закроем, еще и в ютюбе забаним.

Так что хотите решить проблему с Украиной - вперед, шашкой наголо. Слабо вам?

И что тревожно: как бы ни противоречил всем разумным интересам России этот сценарий, у раздразненного медведя могут не выдержать нервы.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:47

Re: Політичні дискусії

Щось якась істерика почалась, вже 9 країн закликали своїх громадян залишити Україну, американці сказали своїм виїхати протягом 48 годин, західні ЗМІ говорять про напад в найближчі дні як точний факт, сьогодні вночі керівники західних країн проводять між собою термінову конференцію з цього приводу.

Хто вірить у велику війну?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:50

Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.

Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.

В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати :D
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 12 лют, 2022 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:22

  Tegularius написав:
  Starikan написав: Но 10 тыс погибших мирных жителей так просто не обойти.
Будет мщение с обеих сторон, т.е. фактически гражданская война.
Не будет никакого мщения. В Руанде полтора миллиона отгеноцидили, 20 лет спустя живут в мире, стали самой благополучной страной Африки.
Будем, конечно, надеяться на лучшее. Но на что способен "человек с ружьем" после войны, мы не раз убеждались за 20 век.
ЗЫ. В Руанде война и геноцид продолжались 10 лет, пока их не утихомирили и не установили диктатуру.
И много раз задавал себе и другим вопрос: а хотят ли ордловцы войти в состав Украины, зачем им это вообще
Кому в РФ нужен их уголь и их металл?

Получат росс.паспорта и уедут в мАскву подметать улицы - всё лучше, чем у.родоваться на шахтах и меткомбинатах.
Кстати, если бы не семенченки, мы бы уже давно продолжали торговать углем и металлом с Ордло, признав де-факто их, скажем политкорректно, самостоятельность. И я думаю, что Порох имел это в виду, но в той обстановке ему пришлось смириться с радикалами.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 00:44

  unicdima написав:Щось якась істерика почалась, вже 9 країн закликали своїх громадян залишити Україну, американці сказали своїм виїхати протягом 48 годин, західні ЗМІ говорять про напад в найближчі дні як точний факт, сьогодні вночі керівники західних країн проводять між собою термінову конференцію з цього приводу.

Хто вірить у велику війну?

Вірити не потрібно, потрібно надіятись на краще і готуватись до найгіршого.
Та зелена влада майже три роки робила все навпаки - готувалась до миру.
Порохоботи ж весь час попереджали - не припиняйте посилювати армію, виконуйте ДОЗ, не зупиняйте, а збільшуйте фінансування ракетних програм…, бо як тільки пуйло відчує нашу слабкість - атакує.
Але ні, не послухали, майже 3 роки втрачено. Саме це може бути причиною війни, якщо вона почнеться.
Schmit
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  #<1 ... 7697769876997700
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