Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:30

Возможно, "западные партнеры" таки решили слить Украину, которая превратилась в "чемодан без ручки". Но при этом в процессе максимально зашкварить Россию.

Поэтому всячески науськивают и провоцируют небратьев.

Украина ваша, идите и берите. Воевать мы за неё не будем, обещаем, не боись. Вон уже своих граждан вывозим, чтобы вы не опасались, что кого случайно заденет и мы пойдем мстить. Вы сильнее намного, мы вот сами посчитали, у вашей армии не будет проблем. Даже карту со стрелочками нарисовали, куда вам двигать.

Ну мы конечно должны сохранить лицо, вы же понимаете. Введем какие-то санкции, но они не страшные, так для проформы. Боитесь отключения от Свифта - не бойтесь, не отключим. За Северный поток-2: так вам он уже и не нужен будет особо, если украинская труба теперь будет ваша.



Думаете, может, что вы сможете уламать украинскую власть на минские? Вот это нет, забудьте. Или может думаете, что через время в Украине может прийти в власти какой-нибудь Мураев, который пойдет вам на встречу? И этому не бывать, все возможности агитации им перекроем, каналы закроем, еще и в ютюбе забаним.



Так что хотите решить проблему с Украиной - вперед, шашкой наголо. Слабо вам?



И что тревожно: как бы ни противоречил всем разумным интересам России этот сценарий, у раздразненного медведя могут не выдержать нервы.