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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:02
С российских каналов
Додано: П'ят 11 лют, 2022 22:30
Возможно, "западные партнеры" таки решили слить Украину, которая превратилась в "чемодан без ручки". Но при этом в процессе максимально зашкварить Россию.
Поэтому всячески науськивают и провоцируют небратьев.
Украина ваша, идите и берите. Воевать мы за неё не будем, обещаем, не боись. Вон уже своих граждан вывозим, чтобы вы не опасались, что кого случайно заденет и мы пойдем мстить. Вы сильнее намного, мы вот сами посчитали, у вашей армии не будет проблем. Даже карту со стрелочками нарисовали, куда вам двигать.
Ну мы конечно должны сохранить лицо, вы же понимаете. Введем какие-то санкции, но они не страшные, так для проформы. Боитесь отключения от Свифта - не бойтесь, не отключим. За Северный поток-2: так вам он уже и не нужен будет особо, если украинская труба теперь будет ваша.
Думаете, может, что вы сможете уламать украинскую власть на минские? Вот это нет, забудьте. Или может думаете, что через время в Украине может прийти в власти какой-нибудь Мураев, который пойдет вам на встречу? И этому не бывать, все возможности агитации им перекроем, каналы закроем, еще и в ютюбе забаним.
Так что хотите решить проблему с Украиной - вперед, шашкой наголо. Слабо вам?
И что тревожно: как бы ни противоречил всем разумным интересам России этот сценарий, у раздразненного медведя могут не выдержать нервы.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:47
Re: Політичні дискусії
Щось якась істерика почалась, вже 9 країн закликали своїх громадян залишити Україну, американці сказали своїм виїхати протягом 48 годин, західні ЗМІ говорять про напад в найближчі дні як точний факт, сьогодні вночі керівники західних країн проводять між собою термінову конференцію з цього приводу.
Хто вірить у велику війну?
Додано: П'ят 11 лют, 2022 23:50
Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.
Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.
В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати
Востаннє редагувалось Хомякоид в Суб 12 лют, 2022 00:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 лют, 2022 00:22
Будем, конечно, надеяться на лучшее. Но на что способен "человек с ружьем" после войны, мы не раз убеждались за 20 век.
ЗЫ. В Руанде война и геноцид продолжались 10 лет, пока их не утихомирили и не установили диктатуру.
Получат росс.паспорта и уедут в мАскву подметать улицы - всё лучше, чем у.родоваться на шахтах и меткомбинатах.
Кстати, если бы не семенченки, мы бы уже давно продолжали торговать углем и металлом с Ордло, признав де-факто их, скажем политкорректно, самостоятельность. И я думаю, что Порох имел это в виду, но в той обстановке ему пришлось смириться с радикалами.
Додано: Суб 12 лют, 2022 00:44
Вірити не потрібно, потрібно надіятись на краще і готуватись до найгіршого.
Та зелена влада майже три роки робила все навпаки - готувалась до миру.
Порохоботи ж весь час попереджали - не припиняйте посилювати армію, виконуйте ДОЗ, не зупиняйте, а збільшуйте фінансування ракетних програм…, бо як тільки пуйло відчує нашу слабкість - атакує.
Не гальмували б слуги ракетну програму, на сьогодні весь Південь Україна вже був би прикритий Нептунами, а Сапсани (Громи) гарантували б симетричну відповідь лаптям на застосування ними Іскандерів з Калібрами.
Але ні, не послухали, майже 3 роки втратили і нічого не зробили. Саме це - наше ослаблення може бути причиною війни, якщо вона почнеться.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 12 лют, 2022 09:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:06
Что-то опять пошло нагнетание.
То говорили "когда земля промёрзнет".
На днях была фотка с загрузшими в грязи танках.
Но это не мешает назначать новые "даты вторжения" на 15-16.02.
Все кому не лень посольства партнёров "призывают эвакуироваться".
Также соросята и Коболев сваливают в США.
Впринципе - ничего нового. Но бегство посольств и грантоедской агентуры уже напоминает "Афганистан на минималках".
По поведению крыс на корабле - можно сделать некоторые выводы
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:09
Вкладчик1234 , пятая колонна гарантирует, что это все надуманные истерики? У нее есть инсайд?
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:18
Re: Політичні дискусії
Я вважаю всі ці місяці це підготовка, щоб на наступному тижні вони визнають ордло, потім зроблять там якусь подлянку, введуть туди війська, і приєднають до себе. І скоріше на цьому завершиться черговий виток історії та загострення. При всіх понтах росіни теж ссуть, тому утворюють такий великий шухер для меньших, в дійсності, "перемог". Хочется так думати. А наскільки в дійсності прогресуюча діменція у їх царя, так хз.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:29
Re: Політичні дискусії
Меньше всего им надо 3 млн ртов, где подавляющее количество - пенсы. Это не Крым, где можно хоть немощные кости погреть тем, кого через поребрик не пускают. Да военные базы понастраивть. На Донбассе ловить нечего, а вкладывать туда надо космос сколько.
Цель совсем иная. Все развалить в Украине, уничтожить армию, экономику, чтобы показать очередного Мураева с рукой Кремля в заднице , который заявит "Я могу все сделать как было", а Эрэфия поддакнет "вот этому рулевому мы дадим газ по 100 долларов и бензин по 25, выбирайте, и будет лучше чем вчера". И не только бабушки побегут голосовать, но и наши рупоры Кремля , и прочие "не все так однозначно, ведь адин нарот" впереди всех.
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