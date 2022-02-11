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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7698769977007701
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:33

  Hotab написав:чтобы показать очередного Мураева с рукой Кремля


думаете, Виктор Федоровича по ТВ не покажут? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:36

  cohan написав:
  Hotab написав:чтобы показать очередного Мураева с рукой Кремля


думаете, Виктор Федоровича по ТВ не покажут? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Это использованный презерватив))
Даже Данбас за него не проголосует. У них своя обида на него.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:49

Воинствующие безумцы уже определились: нужны Украине "Железные куполы", THAAD и прочие "Патриоты"?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51

Re: Політичні дискусії

  Хомякоид написав:Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.

Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.

В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати

А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 09:54

  lapay написав:Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне

:lol:
Започатковано за каденції "Криголама", забыли сказать :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 10:03

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:Започатковано за каденції "Криголама", забыли сказать

Не знаю, кто такий криголам, і знати не сильно хочу.
Велика війна не починається за день чи за тиждень, чи навіть за місяць, і точно не за вчорашнім бажанням фюрера сьогодні підти в насуп.
МЗС РФ вже навіть спростування опублікувало, навчання в Азовському морі відминило, а Байден все одно ліпить з Путіна неадекватного придурка. В принципі, таким він і є.
lapay
 
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