думаете, Виктор Федоровича по ТВ не покажут?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:33
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:36
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:49
Воинствующие безумцы уже определились: нужны Украине "Железные куполы", THAAD и прочие "Патриоты"?
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51
Re: Політичні дискусії
А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:54
Додано: Суб 12 лют, 2022 10:03
Re: Політичні дискусії
Не знаю, кто такий криголам, і знати не сильно хочу.
Велика війна не починається за день чи за тиждень, чи навіть за місяць, і точно не за вчорашнім бажанням фюрера сьогодні підти в насуп.
МЗС РФ вже навіть спростування опублікувало, навчання в Азовському морі відминило, а Байден все одно ліпить з Путіна неадекватного придурка. В принципі, таким він і є.
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