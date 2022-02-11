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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 лют, 2022 09:33
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cohan
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:36
Это использованный презерватив))
Даже Данбас за него не проголосует. У них своя обида на него.
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Hotab
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:49
Воинствующие безумцы уже определились: нужны Украине "Железные куполы", THAAD и прочие "Патриоты"?
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 12 лют, 2022 09:51
Хомякоид написав:
Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.
Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.
В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати
А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
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lapay
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:03
Вкладчик1234 написав:
Започатковано за каденції "Криголама", забыли сказать
Не знаю, кто такий криголам, і знати не сильно хочу.
Велика війна не починається за день чи за тиждень, чи навіть за місяць, і точно не за вчорашнім бажанням фюрера сьогодні підти в насуп.
МЗС РФ вже навіть спростування опублікувало, навчання в Азовському морі відминило, а Байден все одно ліпить з Путіна неадекватного придурка. В принципі, таким він і є.
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lapay
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:22
lapay написав:
Не знаю, кто такий криголам, і знати не сильно хочу.
Ну Вы сегодня и жжёте конечно
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:27
lapay написав: Хомякоид написав:
Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.
Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.
В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати
А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
Якщо ви мене в ватани записали, то дарма.
Я намагаюсь стебатись з цього всього.
Ясно що тільки божевільний зараз почне війну з Україно. за якою стоїть весь світ та поставки найновітньої зброї кожен день.
На форумах розпускають всякі панічні чутки що мене змішить.
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Хомякоид
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Додано: Суб 12 лют, 2022 10:32
Хомякоид написав:
На форумах розпускають всякі панічні чутки що мене змішить.
Мабуть з категорії "хотьпаржом".
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akido
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:16
lapay написав:
А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
Тут ще треба подивитись хто з ким грає, бо в усіх сучасних конфліктах американці програли русскім.
Нафта вже майже 100долл, йому ті інвестори до одного місця.
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unicdima
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