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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7699770077017702
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:19

Re: Політичні дискусії

США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters

Вайна вайной, а бизнес по расписанию.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:24

  unicdima написав:США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters

Вайна вайной, а бизнес по расписанию.


ну а как выводить капиталы-то? не через юань же
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:48

  lapay написав:
  Хомякоид написав:Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.

Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.

В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати

А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.

2Хомякоид
Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?

але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі

жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:51

  cohan написав:
  unicdima написав:США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters

Вайна вайной, а бизнес по расписанию.


ну а как выводить капиталы-то? не через юань же

шіткоєни
flyman
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  #<1 ... 7699770077017702
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