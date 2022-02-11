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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 12 лют, 2022 11:19
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters
Вайна вайной, а бизнес по расписанию.
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unicdima
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:24
unicdima написав:
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters
Вайна вайной, а бизнес по расписанию.
ну а как выводить капиталы-то? не через юань же
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cohan
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:48
lapay написав: Хомякоид написав:
Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.
Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.
В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати
А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.
2Хомякоид
Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?
але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі
жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах
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flyman
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Додано: Суб 12 лют, 2022 11:51
cohan написав: unicdima написав:
США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters
Вайна вайной, а бизнес по расписанию.
ну а как выводить капиталы-то? не через юань же
шіткоєни
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