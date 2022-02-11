RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7699770077017702
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:19

Re: Політичні дискусії

США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters

Вайна вайной, а бизнес по расписанию.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2244
З нами з: 10.06.19
Подякував: 97 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:24

  unicdima написав:США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters

Вайна вайной, а бизнес по расписанию.


ну а как выводить капиталы-то? не через юань же
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3796
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:48

  lapay написав:
  Хомякоид написав:Продублюю пост з нерухомої гілки, а то модер все знасить.

Флай, роби тимчасово штаб квартиру в підвалі.
В разі шухеру на ровер та кущами на Житомир і далі на Польщу.
Ти будеш мати величезну фору над пуповиками які застрянуть в центрі.

В разі якщо бульбофюрер полізе, міняй напрямок на південно-західний, та пробирайся в Румунію. Захід нам допоможе.
Зможеш ще з місцевим румунсько-молдавським населенням чардаш станцювати

А шо це ватани так перезбудились?
Байден грає з Пукіним, як кішка з мишкою - то відпустить, то знову притисне. Той вже сам не радий, що почав, бо все одно нічого не добився, тільки інвестори тікають. Пройдуть навчання, і мишка сховається в свою нірку зализувати рани.

2Хомякоид
Навіщо на Житомир кущами, якщо можна ровером по варшавці на Варшаву?

але самий безпечний спосіб пересидіти в цоколі або на дачі в селі

жопоголісти пишуть, що головна задача за 3 години після початку шухера покинути Київ нах
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 12 лют, 2022 11:51

  cohan написав:
  unicdima написав:США и ЕС не будут отключать Россию от SWIFT в случае вторжения в Украину - Reuters

Вайна вайной, а бизнес по расписанию.


ну а как выводить капиталы-то? не через юань же

шіткоєни
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28192
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 2460 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 7699770077017702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (224)
12.02.2022 11:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.